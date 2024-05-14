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Президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в России или российским предприятием. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома. Ранее соответствующий законопроект был одобрен американским Сенатом.

Как заявил в тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, подписанный Байденом закон приведет к "исторической серии действий, которые укрепят нашу энергетическую и экономическую безопасность за счет сокращения и, в конечном итоге, устранения зависимости от России в области гражданской атомной энергетики".

По словам Салливана, "благодаря беспрецедентному федеральному финансированию в размере 2,72 млрд долларов, которое Конгресс недавно выделил по просьбе президента", вступающий в действие закон позволит дать старт "новым обогатительным мощностям в Соединенных Штатах и даст промышленности четкий сигнал о нашей приверженности долгосрочному росту ядерного сектора".

Запрет на импорт российского топлива для американских АЭС вступит в силу примерно через 90 дней, хотя министерство энергетики США сможет временно приостанавливать его в случае перебоев с поставками, передает Reuters. Агентство напоминает, что на сегодняшний день РФ — это крупнейший в мире поставщик обогащенного урана, при этом из РФ поступает около 24% уранового топлива, используемого на атомных электростанциях США.

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