Новый президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова в первый же день на этом посту спровоцировала ссору с Грецией, назвав свою страну в инаугурационной речи просто Македонией. Греция, которая почти 30 лет торпедировала евроинтеграцию соседнего государства именно из-за спора о названии, немедленно заявила, что движение Северной Македонии к ЕС будет зависеть от того, соблюдает ли она соглашение с Афинами о названии.

Силяновска-Давкова, избранная при поддержке националистической партии ВМРО-ДПМНЕ, на инаугурации в воскресенье, 12 мая, пообещала "уважать конституцию и законы, защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость Македонии".

При этом, как утверждает агентство AFP, в подготовленном тексте речи Силяновской-Давковой было официальное название страны: Северная Македония.

Посол Греции в знак протеста ушла с церемонии. "Греция категорически заявляет, что прогресс в двусторонних отношениях с Северной Македонией и ее путь в Европу зависят от неукоснительного исполнения Преспанского соглашения, и прежде всего использования конституционного названия страны", — заявил МИД страны.

С таким же по смыслу заявлением в понедельник выступил и греческий премьер Кириакос Мицотакис. "Любой прогресс в двусторонних отношениях, как и любой шаг Скопье в сторону Европы зависит от честного исполнения соглашения", — сказал глава правительства, заявив, что использование северомакедонским президентом названия Македония было незаконным и неприемлемым.

С предостережением в адрес Скопье выступил и Евросоюз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в сети X, что если Северная Македония хочет в конце концов вступить в ЕС, она должна продолжать реформы и соблюдать международные соглашения.

МИД Северной Македонии в ответ заверил, что страна не намерена нарушать собственную конституцию и международные соглашения, в том числе соглашение с Грецией о названии.

Греция много лет сопротивлялась тому, чтобы бывшая югославская республика Македония, став независимой страной, называлась тем же именем. Так называется соседняя провинция Греции, и Афины видели в использовании того же названия намек на территориальные претензии.

Из-за этого страна много лет официально, на международной арене, носила громоздкое название "Бывшая югославская республика Македония", но при этом Афины все эти годы все равно блокировали прием соседнего государства в НАТО и его продвижение к членству в Евросоюзе.

Все это продолжалось, пока в 2018 году премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев, встретившись на берегу озера Преспа, не заключили прорывное Преспанское соглашение. Бывшая югославская республика Македония согласилась официально называться Республикой Северная Македония, а Греция в ответ сняла вето на ее вступление в НАТО и — в перспективе — в ЕС.

При этом греческие националисты встретили соглашение шумными акциями протеста: они были недовольны, что в названии соседней страны все же осталось слово "Македония".

В НАТО Северная Македония была принята в 2020 году. Процесс приема в ЕС затягивается; когда и чем он завершится, никто не знает, и это, как пишут международные агентства — одна из причин успеха Силяновской-Давковой и националистической партии ВМРО-ДПМНЕ на выборах на прошлой неделе.

8 мая северомакедонцы выбирали и президента, и парламент. На парламентских выборах ВМРО-ДПМНЕ получила относительное большинство, взяв 58 из 120 мандатов и сместив Социал-демократическую партию, правившую с 2017 года.

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