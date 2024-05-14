Лишь 50% украинцев, из-за полномасштабного российского вторжения уехавших в Германию, Польшу и Чехию, готовы в будущем вернуться на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Авторы исследования поговорили с 801 гражданином Украины, выехавшим из страны после 24 февраля 2022 года и сейчас живущим в одной из трех стран ЕС, принявших больше всего беженцев: Германии, Польше или Чехии. Респондентов, в частности, спрашивали об удовлетворенности жизнью в новой стране, планах получить там гражданство и факторах, препятствующих возвращению в Украину.

Выяснилось, что 66% беженцев полностью или скорее довольны условиями своей жизни в принявшей их стране. 19% опрошенных либо уже имеют второй паспорт, либо подали заявление на его получение и ждут решения. Еще 45% этого пока не сделали, но в целом хотели бы обрести еще одно гражданство помимо украинского.

Среди условий, которые способствовали бы их возвращению в Украину, респонденты чаще всего называли общую безопасность (34%), нормализацию работы критической инфраструктуры (34%), завершение полномасштабного вторжения РФ (26%), решение жилищного вопроса (26%), возможность найти работу (16%) и возможность детей ходить в школу или детский сад (13%).

На основании всех этих ответов социологи попробовали дать оценку, какая доля беженцев может в будущем вернуться из Германии, Польши и Чехии на родину. "Мы отталкивались от того, что с большей вероятностью могут вернуться те, кто не имеет и не подавал документы на получение гражданства другой страны, не полностью удовлетворены условиями жизни в новой стране, называют определенные условия для возвращения", — объясняют авторы исследования.

Они пришли к выводу, что речь идет лишь о половине беженцев, живущих в этих трех европейских странах. Более того, свидетельствуют полученные социологами данные, каждый третий опрошенный "не интересуется информацией об Украине", а еще 11% затруднились ответить на вопрос о том, из каких источников они получают информацию о своей стране.

"Результаты опроса показывают, что значительная часть украинских беженцев теряет (или уже потеряла) связь с Украиной. К сожалению, это было абсолютно ожидаемо, в любом случае мы бы потеряли часть граждан. Однако открытым остается вопрос, какую же часть можно будет вернуть и что есть смысл для этого делать", — поясняет исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Социологи подчеркивают, что в условиях продолжающихся широкомасштабных боевых действий с неопределенным результатом любые оценки являются ориентировочными.

По данным ООН, с начала полномасштабного российского вторжения Украину покинули почти 6,5 млн местных жителей. Около 50 тысяч из них получили временную защиту на территории Латвии.

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