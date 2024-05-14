Советник президента Алара Кариса по вопросам безопасности Мадис Ролл, комментируя опубликованную в издании Breaking Defense (США) статью, заявил, что он ни одному журналисту не говорил, что будто бы правительство Эстонии сейчас размышляет над отправкой наших подразделений в Украину. Об этом во вторник пишет Rus.Postimees.

"Мой месседж заключается в том, что Эстония не исключает ни одного варианта помощи Украине, все варианты по-прежнему обсуждаются. В плане помощи Украине ни у нас, ни у наших союзников не должно быть никаких ограничений, поскольку их установка, что мы будем помогать Украине до такой степени и ни шага дальше, только поможет России в продолжении ее агрессии. Поэтому само собой разумеется, что мы и наши союзники анализируем разные сценарии", - сказал Ролл.

По его словам, наиболее актуальными вопросами в повестке дня правительства для помощи Украине являются сохранение и расширение международной поддержки, вооружение, боеприпасы и обучение украинцев, политическая и экономическая изоляция России.

"Но мы знаем, что это не конечный список, поскольку в будущем возможны и другие варианты", - сказал он.

По словам Ролла, он считает, что на уровне идеи отправка подразделений в Украину для выполнения вспомогательных задач является целесообразной с практической и военной точки зрения, поскольку это освободит украинских солдат для выполнения задач на передовой.

"Было бы хорошо, если бы обсуждения и решения согласовывались с союзниками", - сказал Ролл.

Издание Breaking Defense со ссылкой на советника президента Мадиса Ролла писало, что правительство Эстонии всерьез обсуждает возможность отправки войск в западную часть Украины для перехвата небоевых задач у украинских войск, чтобы освободить украинцев для боевых действий на передовой.

По данным издания, Ролл заявил, что Эстония предпочла бы пойти на такой шаг в рамках миссии НАТО, чтобы продемонстрировать единую силу и решимость, но не исключил действий Эстонии в Украине в составе меньшей коалиции.

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