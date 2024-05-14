Часть новой военной помощи США уже прибыла в Украину, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в Киеве. Американские поставки должны "по-настоящему изменить ситуацию на поле боя", добавил глава Госдепа.

Часть новой военной помощи США уже прибыла в Украину, а часть находится "в пути", заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Киев во вторник, 14 мая. "Мы знаем, что сейчас тяжелое время (для Украины. - Ред.)", - сказал он, добавив, что американская военная помощь "должна по-настоящему изменить ситуацию в противостоянии (Вооруженных сил Украины. - Ред.) продолжающейся российской агрессии на поле боя".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале пост по итогам переговоров с Блинкеном. По словам Зеленского, они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между двумя странами.

"В частности, говорили о системах (ПВО. - Ред.) Patriot для Украины, для защиты наших городов и общин, таких как Харьков и Харьковщина, - написал украинский лидер. - Две установки Patriot для Харьковщины могли бы существенно помочь в защите жизней от российского террора".

Кроме того, стороны обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира, указал глава украинского государства. "Для нас важно, чтобы приняли участие США, Президент Байден и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", - добавил Зеленский.

Он также поблагодарил американский народ и органы власти США за то, что они поддерживают украинцев в их борьбе за свободу и независимость.

Россия наступает в Харьковской области

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают держать оборону в приграничных районах Харьковской области, где российские войска перешли в наступление. Глава местной военной администрации Олег Синегубов заявил, что угрозы наземной операции для Харькова нет. Из приграничного города Волчанска эвакуирует жителей. ВС РФ интенсивно обстреливают этот украинский регион, есть погибшие.

Американское издание Politico указывает, что битва в Харьковской области может стать решающей для исхода войны. Кремль пытается использовать окно возможностей, пока в Украину не прибудет западное оружие, считают журналисты. При этом, отмечают они, на карту поставлено не только сохранение Киевом контроля над Харьковом - вторым по величине городом Украины, но и поддержка со стороны Запада: по мнению Politico, если ВС РФ добьются здесь успеха, европейские политики могут надавить на Киев, чтобы принудить его к переговорам с Москвой.

Военная помощь США Украине

В последние недели Вашингтон объявил о нескольких новых обязательствах по поддержке Украины. В апреле Конгресс США после нескольких месяцев дискуссий одобрил предоставление Киеву 61 млрд долларов в качестве военной помощи. По данным Минобороны США, с начала полномасштабной войны Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 50,6 млрд долларов.

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