Американский президент Джо Байден начал новую битву в торговой войне с Китаем, развязанной его предшественником Дональдом Трампом, и повысил пошлины на электромобили и другой китайский импорт объемом 18 млрд долларов год. Китай возмутился и пригрозил ответить, однако и Белый дом, и эксперты рассчитывают, что обострения торговой войны на этот раз удастся избежать.

Байден взвинтил пошлины на китайские электромобили вчетверо — до 102,5% и обложил тарифами в 25% китайские батареи для электромобилей и сырье для их производства, полупроводники, некоторые виды стали, алюминий, портовые краны и медицинские маски.

Заявленная цель — ограничить приток китайских товаров, цены на которые, по мнению США, занижены благодаря китайским субсидиям собственным производителям и вмешательству компартии в экономику.

"Китай продолжает работать по старой схеме: расти за счет других. Они инвестируют в производство, несмотря на избыток мощностей, и наводняют мировые рынки товарами, цены на которые занижены только благодаря нечестной конкуренции", — объяснила новые пошлины Лаэль Брейнард, глава Национального экономического совета при президенте США.

"Китай слишком большой, чтобы продолжать играть по собственным правилам", — сказала она и обвинила китайцев в том, что они продолжает воровать американскую интеллектуальную собственность и ноу-хау.

Китай в ответ утверждает, что никакого избытка мощностей у него нет, а есть лишь преимущество в качестве и количестве, а технологии он не ворует, а разрабатывает сам. Китайцы требуют беспрепятственного доступа на американский рынок и обещают не оставлять тарифы Байдена без ответа.

"США совершают одну ошибку за другой, — сказал представитель китайского МИДа Линь Цзянь. — Мы призываем США отменить все дополнительные тарифы в отношении Китая и не вводить новые. Китай примет все необходимые меры для защиты своих прав и интересов".

Символический шаг

Однако эксперты назвали этот раунд повышения пошлин символическим. По их мнению, он направлен на внутреннюю аудиторию в преддверии ноябрьских президентских выборов, и практически не скажется на объемах торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.

США импортировали в прошлом году товаров из Китая почти на 430 млрд долларов. Введенные при Трампе тарифы уже затрагивают больше половины этого импорта — примерно на 230 млрд долларов.

Новый раунд повышения касается лишь 18 млрд долларов импорта, к тому же не все меры вступят в силу сразу, некоторые отложены до 2026 года.

Самая громкая из них — 100% пошлина на электромобили — и вовсе никак не скажется на импорте чисто китайских марок, поскольку он был ничтожен и с предыдущим тарифом в 27,5%. К тому же китайцы стремятся выходить на американский рынок через локализацию сборки машин в Мексике и других странах, с которыми у США есть соглашения о беспошлинной торговле.

Трамп против

Но главное — байденовские пошлины ничто по сравнению с обещанными Трампом.

Он грозится ввести импортный тариф в 60% на весь китайский импорт, если выиграет выборы и вернется в Белый дом в январе 2025 года. А заодно начать торговую войну с союзниками и обложить все, что они продают в США, пошлиной в 10%.

"Где вы были три с половиной года? , — прокомментировал Трамп решение Байдена повысить тарифы. — Давным-давно пора было. И не только на электромобили, а и на другие товары тоже. А то Китай на нас наживается".

Трамп начал торговую войну в 2018 году, и введенные тогда пошлины положено периодически пересматривать. Объявление о новых тарифах стало результатом как раз такой ревизии. По ее итогам Байден не отменил ни одной пошлины Трампа, однако Белый дом надеется, что Китай не расстроится.

"Я надеюсь, они поймут, что наши действия носят очень точечный характер", — ответила на вопрос о возможных встречных ограничениях со стороны Китая министр финансов США Джаннет Йеллен, недавно вернувшаяся из Пекина.

Тот факт, что Байден повысил тарифы на электромобили до 100%, подтверждает версию о том, что эта мера относится не столько к торговой политике, сколько к внутренней. Пошлина хоть в 200% никак не меняет расклад для китайского автопрома, зато поможет Байдену конкурировать за голоса избирателей в промышленных штатах, наиболее пострадавших от перекосов в торговле с Китаем.

Осторожный подход Байдена к ограничениям в торговле вызван еще двумя проблемами.

Во-первых, Белый дом пытается не допустить скачка цен на импортные товары, который усугубит главную экономическую беду США — высокую инфляцию. Она сдерживает инвестиции и потребление, а также увеличивает расходы на обслуживание гигантского госдолга.

И во-вторых, новые пошлины призваны ограничить демпинг китайских товаров и поддержать американского производителя в конкуренции за лидерство в новых "чистых" технологиях. Но не всё Америка способна производить сама, и без китайских батарей и простых чипов "зеленая" перестройка американской экономики застопорится. А она — флагманский проект Байдена стоимостью под 1 трлн долларов.

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