Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков провел брифинг о визите Владимира Путина в Китай, который состоится 16–17 мая.

По его словам, у Путина и председателя КНР Си Цзиньпина "вечером" 16 мая запланирована встреча один на один. "Это все будет обсуждаться, в том числе обстоятельно Украина в ходе вечерней двусторонней встречи", — цитирует Ушакова официальное агентство ТАСС.

Вслед за этим Си и Путин проведут неформальный ужин, в котором примут участие несколько российских чиновников, сообщил Ушаков: это будут он сам, министр иностранных дел Сергей Лавров, новый министр обороны Андрей Белоусов и прежний министр, а теперь секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

"Имеется в виду, что лидеры один на один побеседуют, они прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно, а затем состоятся неформальные переговоры в ходе неформального ужина с участием некоторых членов делегаций с обеих сторон", — изложил программу Ушаков.

"Мы отмечаем взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в Пекине понимают истинные причины его возникновения. Мы ценим мудрую и взвешенную позицию наших китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации "формулы мира Зеленского", — добавил помощник российского президента.

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