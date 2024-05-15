Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов высказалась за расширение участия палестинцев в ее заседаниях. Израиль в ответ заявил, что не позволит создавать угрожающее ему террористическое государство.

Правительство Израиля единодушно отвергло принятую на прошлой неделе резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендовавшую принять палестинцев в ООН в качестве полноправных членов.

"Мы не будем поощрять ужасающую расправу 7 октября. Мы не позволим создать террористическое государства, с территории которого на нас могут напасть. Ни Генассамблея, ни любая другая организация не удержит Израиль от использования его права на самозащиту", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам заседания израильского кабинета в среду, 15 мая.

10 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о предоставлении Палестинской автономии, имеющей в ООН статус страны-наблюдателя, значительно более широких прав на заседаниях Генассамблеи без предоставления ей полного права голоса. Генассамблея, участницами которой являются 193 страны, также призвала Совет Безопасности ООН серьезно рассмотреть вопрос о предоставлении "Палестине" полноправного членства во всемирной организации.

В поддержку резолюции проголосовали 143 страны, девять были против и еще 25, в том числе Германия, воздержались. Германия не признает палестинскую автономию в качестве независимого государства. Нетаньяху подчеркнул, что резолюция Генассамблеи никак не меняет статуса палестинских территорий и не является основой для будущих переговоров и мирного урегулирования.

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