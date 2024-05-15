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Агентство Reuters поговорило с источником, который видел письмо Министерства финансов США от 6 мая, в котором содержится угроза лишить австрийский банк Raiffeisen Bank International доступа к американской финансовой системе.

Raiffeisen — один из немногих западных банков, продолжающих работать в России и сохраняющих доступ к SWIFT. Это повысило спрос на его услуги со стороны российских клиентов и его выручку.

OFAC (Бюро по контролю за иностранными активами — профильное подразделение Минфина США по санкциям) подозревает, что Raiffeisen используется для обхода санкций; с начала 2023 года ведется расследование его деятельности.

Накануне стало известно, что Raiffeisen отказался от планов купить подконтрольную олигарху Олегу Дерипаске долю в строительной компании Strabag стоимостью свыше 1,5 млрд долларов (сам Дерипаска отрицает, что у него есть какая-то связь со Strabag) из-за возражений американских властей, поскольку это позволило бы ему вывести из-под санкций замороженный актив.

Raiffeisen заявляет, что она сокращает свой бизнес в России и работает над "деконсолидацией" своего российского филиала. Российские власти навязывают компаниям из того, что они называют "недружественными странами", множество обременительных условий для продажи российского бизнеса. Ранее источник Reuters говорил, что в случае с Raiffeisen российские власти будут противиться его выходу из России.

Отключение западных банков от американской финансовой системы — явление крайне редкое, но можно вспомнить пример латвийского банка ABLV в 2018 году, третьего в стране на тот момент. США обвинили его в отмывании денег и нарушении санкций против Северной Кореи. В течение двух недель он был ликвидирован.

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