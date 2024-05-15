Министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) сегодня вечером не подчинился распоряжениям грузинских властей и вышел на улицу вместе с местными протестующими.

К Цахкна присоединились министры иностранных дел Литвы и Исландии. В своем предписании грузинские власти сослались на соображения безопасности - министрам иностранных дел небезопасно находиться на улицах среди большого скопления людей.

Позже министры иностранных дел также поднялись на сцену, что вызвало бурную поддержку протестующих.

Вчера грузинский парламент принял закон об "иноагентах", разработанный по образцу кремлевского. Тысячи людей протестуют против него уже несколько недель, но безрезультатно. Сегодня Брюссель предупредил, что из-за этого закона Грузия может оказаться за порогом Европейского союза.

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