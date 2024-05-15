В среду Рийгикогу принял закон, который позволяет направить на возмещение нанесенного Украине военной деятельностью ущерба замороженные на основании международных санкций активы российских лиц.

За принятие закона проголосовали 65 членов Рийгикогу, против – три, передала BNS пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Хендрика Йоханнеса Терраса, создание правового регулирование для использование замороженных активов – сложная задача, которой занимается ряд союзных государств и международных организаций. Эстония играет в этом процессе роль первопроходца. "Россия – это государство-агрессор. Возмещение нанесенного им в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность", – сказал он.

По словам Терраса, для обеспечения ответственности при возмещении нанесенного Украине в ходе агрессивной войны ущерба можно использовать активы, которые уже заморожены на основании международных санкций и владельцы которых в любом случае не могут их использовать или ими распоряжаться. "Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, который предусматривает ответственность для лиц и предприятий, напрямую связанных с осуществлением агрессии или способствующих ей", – сказал он и добавил, что конституционная комиссия в течение более полугода тщательно рассматривала создание соответствующего регулирования с различными сторонами, в том числе – с иностранными экспертами.

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы (332 SE) создает внутригосударственный механизм, обеспечивающий материальную ответственность государства-агрессора за ущерб, нанесенный в результате наиболее тяжких нарушений международного права. Поправка позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине.

Перед вторым чтением конституционная комиссия внесла в законопроект поправку, согласно которой решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства. В исходной формулировке о разрешении на использование имущества было необходимо ходатайствовать через административный суд.

Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки.

Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба. Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества. Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.

Согласно поправке, Министерство иностранных дел должно будет установить все связанные с имуществом обстоятельства и имущественные отношения и подтвердить отсутствие исключительных обстоятельств, ввиду которых интересы лица перевешивают необходимость применить меру. Согласно закону, владелец имущества имеет право оспорить решение об использовании имущества в административном суде.

Кроме того, поправки уточнят компетенции государственных учреждений при применении международных санкций и дадут более четкие правовые основания для применения санкций и ведения соответствующего надзора.

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