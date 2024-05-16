Прямое авиасообщение между Тарту и Хельсинки, прерванное в конце апреля из-за проблем в работе GPS-навигации в регионе, будет возобновлено с 2 июня. Об этом сообщила авиакомпания Finnair.

В мае Тартуский аэропорт обновил систему захода на посадку и теперь может принимать самолеты без использования сигнала GPS. Вместо него будут использоваться радиосигналы, посылаемые с наземных станций. Это позволит безопасно посадить самолет даже в условиях помех в работе навигационных систем.

"Эстонская аэронавигационная служба проделала отличную работу по внедрению альтернативного метода. Я хочу поблагодарить всех наших партнеров в Эстонии за столь быстрое решение этого вопроса", — заявил вице-президент Finnair Яри Пааянен.

Авиакомпания отменила рейсы между Хельсинки и Тарту 29 апреля из-за угрозы безопасности полетов. Сообщалось, что в регионе регулярно наблюдались помехи с GPS-сигналом, без использования которого посадить борт в Тартуском аэропорту было невозможно. Первоначально ограничения планировалось снять 31 мая.

В заявлении перевозчика говорится, что помехи с GPS-сигналом участились с 2022 года. Пилоты сообщали о подобных проблемах рядом с Калининградской областью, над Черным и Каспийским морями, а также в Восточном Средиземноморье. "Обычно помехи GPS не влияют на маршруты или безопасность полетов, поскольку [...] на самолетах имеются альтернативные системы, которые используются в случае помех", — подчеркивается в пресс-релизе.

28 апреля главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в блокировании сигнала GPS на Балтике. В разговоре с журналистами Financial Times дипломаты высказали мнение, что подобные помехи угрожают безопасности полетов. Всего по оценкам экспертов, пишет FT, за последние месяцы от подобных проблем пострадали "десятки тысяч" гражданских рейсов.

Ни одно государство не заявляло о причастности к инцидентам, но официальные лица нескольких стран выразили уверенность, что они были организованы Кремлем. Неназванный "высокопоставленный чиновник" в разговоре с FT предположил, что с помощью глушения сигнала GPS российские военные пытаются защитить Калининградскую область от атак украинских беспилотников.

Finnair — единственная авиакомпания, выполняющая международные рейсы во второй по величине город Эстонии.

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