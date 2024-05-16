Французское правительство заявило, что отправляет войска в Новую Каледонию — расположенную в Тихом океане заморскую территорию Франции, где в понедельник начались массовые беспорядки. Министр внутренних дел страны обвинил Азербайджан в поддержке сторонников ее независимости.

Военные будут обеспечивать безопасность расположенных в Новой Каледонии портов и главного аэропорта территории, сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Президент страны Эммануэль Макрон объявил в Новой Каледонии чрезвычайное положение и заявил, что власти будут жестко отвечать на любые проявления насилия. Власти ввели на этой территории комендантский час и запретили доступ к социальной сети TikTok.

Беспорядки в Новой Каледонии начались после того, как парламент Франции принял закон об изменении порядка выборов в местное законодательное собрание. Согласно поправкам, которые были окончательно утверждены в среду, право голоса получат жители Франции, которые жили в Новой Каледонии в течение 10 лет. Это вызвало недовольство многих канаков — коренного населения Новой Каледонии, которые опасаются, что теперь их политическое влияние будет снижено.

В результате столкновений, которые начались в понедельник, после решения парламента Франции, были убиты по меньшей мере четыре человека, в том числе от огнестрельных ранений скончались три канака и сотрудник полиции.

Местные жители громили магазины и поджигали государственные учреждения в столице территории Нумеа. Ранения получили сотни людей, в том числе около 100 полицейских, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Сообщается, что группы местных жителей вступали в перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов.

В среду беспорядки продолжались, несмотря на объявленный во вторник комендантский час и запрет массовых собраний. Есть также данные о попытке заключенных вырваться из местной тюрьмы.

При чем тут Азербайджан?

Как передает агентство AFP, в четверг Дарманен заявил, что в события в Новой Каледонии вмешиваются власти Азербайджана. "Это не фантазии. К сожалению, некоторые сепаратисты договорились с Азербайджаном", — сказал министр внутренних дел в интервью телеканалу France 2. Он добавил, что "даже если и были попытки вмешаться, Франция все равно сохраняет суверенитет над собственной территорией".

Дарманен не уточнил, о каком именно вмешательстве идет речь. Однако в конце апреля азербайджанское государственное агентство "Азертадж" сообщило, что одна из депутатов парламента Новой Каледонии, представляющая коренное население, поблагодарила Баку "за оказанную нам поддержку, за то, что Азербайджан был с нами в нашей борьбе против колониализма, за независимость". Она заявила об этом в Баку, где проходила научная конференция под названием "Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее".

Во время визита депутат Нейсселин Омайра, которая возглавляет комитет Конгресса Новой Каледонии по инфраструктуре, подписала с Азербайджаном меморандум о сотрудничестве. "Это включает в себя политическую поддержку. В то же время мы сможем развивать наше сотрудничество в таких областях, как экономика, культура, экология. Для нас открывается новая страница, сегодня мы закладываем фундамент новой истории между двумя народами", — цитирует Омайру агентство "Азертадж".

Азербайджанское агентство АПА также сообщает, что Бакинская инициативная группа из 14 движений, которые борются за независимость во французских колониях, опубликовала заявление в связи с событиями в Новой Каледонии. "В заявлении осуждается принудительное проведение французским правительством незаконных изменений в пользу расширения избирательной массы в Канаки-Новой Каледонии, а также выражается полная поддержка канакскому народу в его справедливой борьбе за независимость", — передает агентство.

Кроме того, как передает Reuters, несколько лидеров стран Тихоокеанского региона, которым угрожает растущий уровень моря, на этой неделе посетили Азербайджан, который готовится принять климатическую конференцию COP29.

Правительство Азербайджана пока не комментировало заявления Парижа о вмешательстве в дела Новой Каледонии.

Отношения между Францией и Азербайджаном обострились после войны в Карабахе в 2020 году. Франция, где живет самая большая диаспора армян в Европе, традиционно склоняется в сторону Еревана, что не нравится властям в Баку. В прошлом месяце Париж отозвала из Азербайджана своего посла, Азербайджан в ответ обвинил Францию в "деструктивной деятельности".

Что такое Новая Каледония

Новая Каледония — это заморская территория Франции, расположенная к востоку от Австралии, Париж объявил ее своей колонией в 1853 году. Изначально французское правительство использовало ее как место содержания заключенных: с 1864 по 1897 год туда было отправлено около 22 тысяч преступников. В XIX веке там неоднократно происходили мятежи местного населения — канаков (одного из коренных народов Меланезии).

Сейчас население Новой Каледонии составляет около 300 тысяч человек, из них около 40% приходится на канаков.

Согласно соглашениям, подписанным в 1998 году, Франция согласилась расширить политическую автономию территории и дать право голоса на местных выборах только тем, кто жил в Новой Каледонии к этому моменту. Но с 1998 года в Новую Каледонию переехали около 40 тысяч граждан Франции.

Соглашения также предусматривали, что в Новой Каледонии будут проведены три референдума, чтобы определить ее будущее. Последний из них состоялся в конце 2021 года — и во всех трех случаях местные жители высказались против независимости от Франции.

При этом на первом и втором референдуме, в 2018 и 2020 годах, сторонники сохранения связей с Парижем получили незначительное большинство, а в третий раз поддерживающие независимость партии решили бойкотировать голосование, поскольку власти не захотели перенести его на фоне пандемии коронавируса.

"Сегодня Франция — еще более прекрасная страна, потому что Новая Каледония решила остаться ее частью", — сказал Макрон после голосования 2021 года.

Новая Каледония имеет значительную автономию от Франции, однако серьезно зависит от нее в таких вопросах, как оборона и образование. Она также получает от Парижа большие субсидии.

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