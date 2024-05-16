Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском в четверг договорились безотлагательно начать подготовку двустороннего соглашения по безопасности, сообщил президент Украины в соцсети X.
"Я разговаривал с премьер-министром Польши о моей поездке в Харьков, о ситуации там и о том, что Украине срочно нужна противовоздушная оборона для защиты Харькова и других регионов, — написал Зеленский. — Одной из целей России сейчас является наша газовая инфраструктура на западе Украины. Успех российских ударов по ней может поставить под угрозу всю энергетическую безопасность Европы. Мы должны найти способ противостоять этому вызову вместе".
"Мы также поручили нашим командам незамедлительно приступить к работе над текстом двустороннего соглашения о безопасности. Такое соглашение между историческими партнерами должно быть как можно более амбициозным", — отметил Зеленский.