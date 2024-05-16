"Я разговаривал с премьер-министром Польши о моей поездке в Харьков, о ситуации там и о том, что Украине срочно нужна противовоздушная оборона для защиты Харькова и других регионов, — написал Зеленский. — Одной из целей России сейчас является наша газовая инфраструктура на западе Украины. Успех российских ударов по ней может поставить под угрозу всю энергетическую безопасность Европы. Мы должны найти способ противостоять этому вызову вместе".