Депутат Европарламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиан Кра мог получать деньги от спецслужб Китая. Об этом говорится в расследовании медиакомпаний WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung (SZ), опубликованном в четверг, 16 мая. Посредником мог выступать сотрудник офиса Кра - гражданин Германии китайского происхождения Цзянь Г., которого подозревают в деятельности в качестве агента иностранной спецслужбы, указывается далее.

По данным следствия, Г. неоднократно отправлял ведущему кандидату от АдГ на предстоящих выборах в Европарламент суммы в размере до пятизначных, в том числе посредством предположительно фиктивных счетов, которые якобы были выставлены юридической фирмой Кра. Так, следователи обнаружили на счете юридической компании 14 000 евро, которые поступили от китайской фирмы, пишут SZ, WDR и NDR. Сам Кра сказал, что отказался от лицензии на юридическую практику в январе 2023 года.

Перехваченные сообщения Цзяня Г.

Органы безопасности получили информацию о действиях Цзяня Г., более года отслеживая его общение. В частности, в одном из перехваченных сообщений мужчина, как сообщается, утверждал, что является сотрудником китайской разведслужбы уже 20 лет. В другом сообщении Г. говорил, что заплатил своему руководителю-евродепутату в общей сложности более 50 000 евро. Следователи предполагают, что деньги поступили не из собственных активов ассистента парламентария, а от китайской разведки.

Кра через адвоката пояснил, что "не знал" о подозрениях в адрес своего помощника относительно возможных денежных выплат до запроса СМИ и не получал эту информацию от следственных органов. Прокуратура Дрездена ведет в отношении Кра предварительное расследование по подозрению в получении денег от России и в связи "с предполагаемыми выплатами Китая за его работу в качестве члена парламента".

Арест сотрудника Кра

Цзянь Г. был задержан в Дрездене в конце апреля сотрудниками земельного ведомства по уголовным делам и помещен под арест. В его жилье был проведен обыск. Генеральный прокурор ФРГ заявил, что Цзянь Г. является "сотрудником китайской спецслужбы" и что в январе нынешнего года он передал "своему заказчику из разведывательных органов информацию о переговорах и решениях в Европейском парламенте". Кроме передачи служебной информации из Европарламента он по заданию разведслужбы занимался слежкой за китайскими оппозиционерами в Германии.

В свою очередь Кра заявил, что узнал об аресте своего сотрудника, который работал с ним с 2019 года, из СМИ. Депутат указал, что сразу уволил Цзяня Г. Политик подчеркнул, что не несет персональную ответственность за случившееся и не намерен в связи с инцидентом снимать свою кандидатуру с выборов в Европарламент.

В марте власти Чехии заявили о раскрытии "финансируемой из РФ сети влияния", распространявшей российскую пропаганду в Европе и подкупавшей европейских политиков. По данным немецкого издания Der Spiegel и чешской газеты Denik N, частью схемы является новостной сайт Voice of Europe. Конкретных имен чешские журналисты не называют, но отмечают, что на сайте публиковались в том числе интервью Максимилиана Кра.

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