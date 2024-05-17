Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, получивший несколько огнестрельных ранений 15 мая, остается в очень тяжелом состоянии, и врачи говорят, что следующие несколько дней будут для него решающими. Человеку, стрелявшему в него, предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Пока все ждут вестей и от врачей, и от полиции, есть время напомнить, чем отметился в политике Роберт Фицо, а также рассказать, что собой представляет человек, который в него стрелял.

Литератор, противник насилия и правительства

Вначале о стрелявшем. Полиция до сих пор (к концу дня 16 мая) официально не объявила его имя, но словацкие журналисты по неофициальным каналам узнали его практически сразу после покушения, и уже через несколько часов этого человека обсуждала вся словацкая и большая часть мировой прессы.

В премьера, по данным словацких журналистов, стрелял 71-летний Юрай Цинтула (Juraj Cintula), литератор из города Левице, который расположен примерно в 50 км от места покушения.

Утром 16 мая словацкая пресса получила от полиции еще один слив: видео, на котором Цинтула, сидя в коридоре, по всей видимости, полицейского участка, кратко отвечает на вопрос о мотивах покушения: он говорит, что не приемлет политики правительства Фицо.

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток на брифинге 16 мая подтвердил, что покушение на Фицо было совершено по политическим мотивам.

Юрай Цинтула до относительно недавнего времени работал в городе Левице охранником и водителем в торговом центре. Его сын сказал журналистам, что его пистолет был официально зарегистрирован.

Цинтула — писатель и поэт. В чешской литературной базе данных Цинтула значится как автор шести изданных произведений разных жанров.

Он был членом Общества писателей Словакии и литературного клуба Duha в Левице. В четверг клуб заявил, что решительно дистанцируется от взглядов и действий Цинтулы и что он фактически не участвовал в работе клуба с 2019 года.

В 2015 году Цинтула создал в Левице "Движение против насилия", рассчитывая, что со временем оно вырастет в политическую партию. Этого не случилось.

Журналисты, прочесывая интернет в поисках упоминаний о Юрае Цинтуле, нашли одно из них в фейсбуке полувоенной экстремистской, недавно распущенной организации "Словацкие воины".

Пространная реплика, подписанная именем Цинтулы и снабженная его фотографией вместе с членами организации, содержит похвальный отзыв о "Словацких воинах" и, в частности, об их решимости противостоять волне иммиграции.

При этом "Словацкие воины", по данным прессы, были связаны с похожими российскими организациями, а также со словацким филиалом российского ультранационалистического байкерского клуба "Ночные волки". Но о каких-либо контактах самого Цинтулы с россиянами сведений нет.

Кто такой Роберт Фицо

59-летний Роберт Фицо — лидер им же созданной левопопулистской партии "Курс — социальная демократия" (Smer — SD). Прошлой осенью он стал премьер-министром Словакии уже в четвертый раз.

Первый раз он занял этот пост в 2006 году, а оставил его в последний раз в марте 2018 года. Тогда правительство Фицо ушло в отставку из-за массовых протестов после убийства молодого журналиста-расследователя Яна Куцьяка. Куцьяк расследовал деятельность мафии, в связях с которой обвиняли и соратников Фицо.

Во время нынешнего похода во власть Роберт Фицо за пределами Словакии обратил на себя внимание прежде всего обещанием больше не давать Украине "ни патрона". При предыдущем правительстве Словакия была одной из самых активных союзниц Украины и бесплатно снабжала ее боевой техникой и боеприпасами.

Фицо, придя к власти, выполнил свое обещание — и Словакия больше не оказывает Украине бесплатную военную помощь.

В предвыборной программе "Курс" заверял, что будет "поддерживать все виды гуманитарной помощи" Украине.

Что касается военной помощи, то она, как утверждает партия Фицо, "ведет только к продлению военного конфликта и страданий гражданского населения, не меняя отношения Российской Федерации".

Перед сентябрьскими выборами в парламент Фицо заявлял, что Евросоюз "стал военной машиной Соединенных Штатов в Украине".

В то же время в предвыборной программе партии особо подчеркивалось, что она ни в коем случае не ставит под сомнение членство Словакии в Евросоюзе — как и в НАТО.

В марте 2018, после убийства Яна Куцьяка, Фицо, которого протестующие на улицах сограждане в тот момент выгоняли в отставку, обвинил президента Андрея Киску в сговоре с Джорджем Соросом ради дестабилизации страны.

Когда он заявил это на пресс-конференции, журналисты посмеялись над ним, но он не смутился и заявил, что-то, что происходит после убийства Куцьяка, — это "явно попытка тотальной дестабилизации".

Теперь, во время нового похода во власть, Фицо обвинял уже нового президента, Зузану Чапутову, в том, что она — "агент США". Чапутова не стала выдвигаться на новых президентских выборах этой весной, и в июне ее сменит победитель этих выборов, союзник Фицо Петер Пеллегрини.

Словацкие и зарубежные политобозреватели отмечают, что Роберт Фицо с годами постепенно дрейфовал от умеренных, мейнстримных проевропейских позиций к популистским взглядам и заявлениям.

Кроме того, многие оппоненты Фицо говорят, что он часто демонстрировал готовность менять взгляды просто в соответствии с настроениями электората.

По их мнению, он сознательно "радикализировался", чтобы собрать голоса недовольных.

"Фицо, как своего рода левый (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, с умом использовал социальное и культурное недовольство на селе. Чтобы консолидировать эту базу, он сделал социально приемлемым "язык ненависти", применял дезинформацию и легитимизировал протест антипрививочников", — говорит аналитик Немецкого совета по внешней политике Милан Нич.

Оппоненты обвиняют премьера и в том, что ему будто бы симпатичны авторитарные методы правления, и это одна из причин, почему, например, в украинском конфликте он фактически поддерживает Путина.

Новое правительство Фицо затеяло, кроме прочего, реформу государственной телерадиокомпании. Министр культуры, бывшая телеведущая Мартина Шимковичова, выдвиженка националистической Словацкой национальной партии и поклонница разных теорий заговора, заявляет, что в нынешнем виде компания "Радио и телевидение Словакии" необъективна, потому что критикует правительство.

Оппозиция и журналисты в ответ обвиняют Шимковичову и все правительство в намерении превратить государственные радио и ТВ в свой партийный рупор.

В видео, которое появилось в соцсетях и словацкой прессе рано утром в четверг, Юрай Цинтула среди его претензий к правительству первой называет именно реформу РТВС.

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