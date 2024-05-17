НПЗ в Туапсе загорелся после атаки БПЛА. В Севастополе повреждена подстанция. Сообщается о взрывах в порту Новороссийска. Минобороны РФ сообщило также об атаках на Белгородскую и Курскую области.

Новороссийск и Туапсе в Краснодарском крае РФ, а также аннексированный Крым подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов и морских дронов ВСУ в ночь на пятницу, 17 мая, сообщают украинские СМИ и русскоязычные СМИ и Telegram-каналы.

Как сообщило Минобороны РФ, за ночь над Краснодарским краем было перехвачено 44 беспилотника. По данным оперативного штаба Краснодарского края, рано утром 2 БПЛА атаковали "гражданскую инфраструктуру" в Туапсе. "В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ", - говорится далее в сообщении. Позже оперативный штаб уведомил, что пожар был локализован.

Между тем Telegram-канал Astra опубликовал видео, изображающее момент атаки очередным беспилотником уже горящего НПЗ в Туапсе.

Telegram-канал также сообщил со ссылкой на жителей Новороссийска, что ночью они слышали более 35 взрывов. По их данным, взрывы были слышны в порту и на нефтебазе, мазутном терминале и терминале Транснефти. Также сообщалось, что порт и часть города были обесточены. Власти Краснодарского края в свою очередь сообщили, что ночная атака на порт была безуспешной.

Назначенный РФ "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев перепостил утром 17 мая сообщение пресс-службы Минобороны РФ в Telegram, согласно которому российскими средствами ПВО за ночь над территорией Крыма был перехвачен и уничтожен 51 дрон.

"В течении ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря", - говорится в этом посте российского оборонного ведомства.

Чуть ранее тем же утром Развожаев уведомил, что после ночной атаки проводятся восстановительные работы на подстанции "Севастополь", на которую упали обломки БПЛА, в связи с чем в городе ожидаются "точечные отключения света". На фоне сложившейся ситуации "глава" города постановил отменить занятия во всех школах и детсадах.

Судя по сообщению пресс-службы Минобороны РФ, в ночь на 17 мая шесть БПЛА были сбиты также над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал утром 17 мая в Telegram, что в результате ночной атаки погибла мать с четырехлетним ребенком в поселке Октябрьский. "Папа и водитель машины, которую атаковал дрон-камикадзе, получили ранения", - добавил он.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на момент публикации не обнародовал в своем Telegram-канале свежих данных о ночной атаке на вверенный ему регион.

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