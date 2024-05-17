Страны Запада боятся проигрыша России в войне, потому что после этого будет "непредсказуемая геополитика". Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в пятницу, 17 мая.

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что "так оно не работает", а чтобы Украина победила, "нам нужно дать все то, с чем выигрывают".

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