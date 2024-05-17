Планов взятия Харькова у России на сегодняшний день нет, утверждает российский президент Владимир Путин, который сейчас находится с визитом в Китае.

Его заявление прозвучало на фоне начавшегося в мае наступления на севере Харьковской области.

Путин прокомментировал наступление российских войск в Харьковской области: российские войска, по его словам, продвигаются под Харьковом строго по плану.

В наступлении на Харьков Путин обвинил Украину, "так как они обстреливают Белгород", поэтому российские войска создают "санитарную зону".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российской армии на севере Харьковской области.

Зеленский сказал, что российские войска продвинулись на 10 километров.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !