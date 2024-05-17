Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию осужденных за нетяжкие преступления, сообщает "Медуза" со ссылкой на "РБК-Украина".

Заключенным, решившим отправиться на военную службу, необходимо будет получить решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО). Кроме того, говорил представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, осужденный должен быть признан медкомиссией годным к военной службе, а командир должен быть готов "принять такое лицо на службу в свое подразделение".

Предполагается, по словам Лазуткина, что мобилизованные осужденные будут служить "в соответствующих специальных подразделениях воинских частей".

Мобилизовать не смогут осужденных за тяжкие преступления, например, убийство двух и более лиц, изнасилование, за преступления террористической направленности, за преступления против основ безопасности Украины, а также особенно тяжкие коррупционные преступления.

По словам заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой, отправиться на военную службу в обмен на условно-досрочное освобождение готовы около 5 тысяч заключенных.

Министр юстиции Украины Денис Малюска, в свою очередь, в интервью BBC News говорил, что мобилизовать можно "десять-двадцать тысяч" заключенных и "точно не больше".

На вопрос журналистов, не видит ли он параллелей с отправкой в зону боевых действий заключенных российских колоний, Малюска заявил: "Безусловно, параллель существует, не нужно обманывать себя, но все же идет речь о разнице в подходах".

"У них это была принудительная мобилизация, у них всех вынуждали пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было просто "мясо"", — сказал глава Минюста Украины.

Закон о мобилизации заключенных был принят Верховной радой 8 мая 2024 года. 11 апреля депутаты украинского парламента одобрили поправки в закон "О мобилизации", усиливающие, в частности, ответственность для уклонистов.

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