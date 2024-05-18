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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank и его дочерних компаний в РФ на сумму 238,61 млн евро по заявлению "Русхимальянса". Соответствующее решение суд принял в четверг, 16 мая, следует из опубликованного постановления на его официальном сайте. Об этом пишет Deutsche Welle.

Спор между "Русхимальянсом" и Deutsche Bank

Компания "Русхимальянс" - оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге. Она была учреждена "Газпромом" и "Русгаздобычей".

Deutsche Bank выступал одним из поручителей по контракту "Русхимальянса", турецкой Renaissance Heavy Industries и немецкой компанией Linde на строительство завода в Усть-Луге. Спустя несколько месяцев после начала войны в Украине Linde приняла решение приостановить свою работу в России, после чего уведомила "Русхимальянс" о приостановке работ в связи с европейскими санкциями, которые запретили поставки в РФ товаров двойного назначения.

Немецкие банки также не смогли исполнить свои поручительские обязательства перед "Русхимальянсом" из-за введенных ЕС санкций. После этого компания подала иски к Linde, а также банкам Unicredit Bank AG, Bayrische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. В декабре 2022 года арбитраж в Санкт-Петербурге арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей.

В пятницу, 17 мая, российские информагентства обратили внимание, что тот же суд наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО "ЮниКредит Банк" и UniCredit Bank AG общей стоимостью 462,67 миллиона евро в рамках иска от "Русхимальянса".

Deutsche Bank - один из крупнейших западных банков, которые остаются в РФ

В конце апреля издание Financial Times (FT) сообщило, что за 2023 год крупнейшие западные банки заплатили в России налоги на 800 млн евро, что вчетверо превышает довоенный уровень. Deutsche Bank входит в семерку западных банков по размеру активов в РФ. Тем не менее, как заявили его представители в комментарии FT, организация значительно сократила свое присутствие в России.

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