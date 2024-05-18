Проект укрепления границы получил название "Щит-Восток". Он включает в себя строительство военных укреплений и формирование местности, которые должны "сделать эту границу непроницаемой для потенциального врага", сказал Туск.

С 2021 года на границе Польши и Беларуси продолжается миграционный кризис. От нескольких сотен до нескольких тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть на территорию ЕС именно через нее. Считается, что им в этом способствовали российские и белорусские власти. В апреле этого года поток мигрантов на польско-белорусской границе увеличился до рекордных масштабов. За месяц в Евросоюз там попытались проникнуть почти 5500 человек.