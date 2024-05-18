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Вечером в четверг правозащитники сообщили, что семья из Чечни окружила и заблокировала отделение полиции в Москве, где находилась сбежавшая от родственников 19-летняя Лия Заурбекова. По данным правозащитников, сейчас девушка находится в безопасном месте, но власти Чечни обещают вернуть ее родным. Об этом пишет BBC Russian.

Как сообщил накануне правозащитный проект "Марем", девушка уехала из Чечни 13 мая из-за тотального контроля и угроз убийством.

"Сегодня утром Заурбекова выходила из дома и увидела во дворе своего отца. Девушка сразу вызвала полицию, и ее отвезли в отдел, где также ждали родственники", — писали правозащитники.

По данным "Марем", в отделе полиции "Нагатино-Садовники" Заурбекову задержали по заявлению родственников, которые подали ее в розыск как несовершеннолетнюю, хотя ей уже 19 лет.

На видео, опубликованных в телеграм-канале Ксении Собчак, стоящие у отделения полиции мужчины требовали выдать им девушку и угрожали полицейским вмешательством "верхушки Чечни".

Телеграм-канал подкаста "Свобода (не) за горами" утверждал, что отец Заурбековой препирался с сотрудниками полиции и обещал, что скоро к отделению приедут некие "наши представители", а позже родственников начали пускать в отделение, и один из них при входе якобы сдал пистолет.

Позже проект "Марем" сообщил, что полиция пообещала правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сказал, что девушка уехала с адвокатом в безопасное место.

Около двух часов ночи член президентского совета по правам человека и представитель ОНК Москвы Александр Ионов, известный как автор многих доносов на противников властей, заявил, что Лия Заурбекова покинула Россию.

Ионов также заявил, что "нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов Лии, которые преследовались бы по закону", а об угрозе жизни девушки "речи на данный момент не идет и не шло ранее".

В то же время депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что взял ситуацию "под личный контроль" и выразил уверенность, что Заурбекову вернут родным.

Утром в пятницу о том, что Заурбекова находится в безопасности и не на территории России, заявила SotaVision (в реестре "иноагентов") адвокат девушки Наталья Тихонова. Это же подтвердили в "Марем".

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