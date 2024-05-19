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Нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае РФ приостановил работу после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом директор по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев заявил в воскресенье, 19 мая.

"Прилеты были. Завод сейчас остановлен. Ущерб считаем", - приводит его слова агентство "Интерфакс".

Предприятие уже становилось целью БПЛА, но в этот раз дроны были крупнее, "заряды несли намного больше, также были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков", пишет ТАСС. "Проводятся следственные мероприятия", - цитирует Труднева РБК.

Власти заверили в отсутствии пострадавших

Глава Славянского района Роман Синяговский ранее сообщил, что на территории предприятия упали шесть дронов. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В оперативном штабе по региону ночью заявили о падении единственного беспилотника на территории НПЗ и отсутствии возгораний.

В свою очередь министерство обороны РФ отчиталось о ночном перехвате и уничтожении 57 дронов над территорией Краснодарского края. Ведомство обвинило в атаке Украину. Официальный Киев не комментировал эти утверждения.

Налеты дронов на российские НПЗ

В последние месяцы участились атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Подобные инциденты произошли, в частности, в Волгоградской, Калужской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Смоленской и Ярославской областях, Краснодарском крае, а также в Башкортостане и Татарстане. В конце марта была предпринята попытка атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод. В ночь на 27 апреля при налете на этот НПЗ была повреждена ректификационная колонна.

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