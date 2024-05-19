Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был тяжело ранен при покушении, больше ничего не угрожает, заявил в воскресенье вице-премьер страны Роберт Калиняк, сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

Роберт Фицо находится в больнице со среды, 15 мая. Нападавший выстрелил в премьера Словакии четыре раза, в том числе - в живот. Вскоре после покушения стрелявший мужчина был задержан. Им оказался 71-летний житель Словакии.

"Премьер-министр избежал непосредственной угрозы его жизни, но его состояние по-прежнему тяжелое, и он нуждается в интенсивной терапии", - сказал Калиняк журналистам.

Фицо прооперировали дважды: в среду операция длилась пять часов, в пятницу - два часа. Обе операции прошли в больнице Банска-Бистрица.

"Его состояние можно считать стабильным с положительными прогнозами... Теперь мы все чувствуем себя немного спокойнее", - сообщил Калиняк, стоя перед больницей. Он добавил, что Фицо пока останется в больнице Банска-Бистрицы.

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