В Иране потерпел аварию вертолет президента страны Ибрахима Раиси. Как сообщается, вертолет совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Один из представителей местных властей назвал происшествие словом "крушение", но в интервью иранской газете признался, что ему самому еще предстоит добраться до места происшествия.

Проводится крупномасштабная поисковая операция с участием спасателей Красного Полумесяца, военнослужащих и полицейских.

Тем временем иранское агентство Tasnim сообщило, что два из трех вертолетов из кортежа президента Ирана Эбрахима Раиси благополучно добрались до пункта назначения.

По информации агентства, они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша.

Агентство сообщает также, что удалось связаться с одним из находившихся на борту президентского вертолета. По данным иранских СМИ, это пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди подтвердил крушение вертолета конвоя Эбрахима Раиси. "Мы ждем прибытия спасательных бригад на место происшествия", — сказал он.

Местные жители сообщают о тумане в этом районе, который мешает обнаружить вертолет и определить его состояние.

На борту вертолета также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан и министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Что могло произойти с вертолетом, на котором находился президент Ирана, остается неясным. Полуофициальные иранские информационные агентства сообщают противоречивые сведения. Но они сходятся в том, что один из трех вертолетов, перевозивших президента и его свиту из пограничного района на северо-востоке Ирана, столкнулся с трудностями в сильном тумане на северо-востоке страны.

Связь с вертолетом, президентом или сопровождавшими его лицами отсутствует. Агентство Fars News, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что спасатели пытаются найти вертолет.

Раиси возвращался из Азербайджана, где присутствовал на церемонии открытия плотины вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым.

В Иране много вертолетов, но международные санкции затрудняют их ремонт и обслуживание. Военно-воздушный флот страны также в основном сформировался еще до Исламской революции 1979 года.

63-летний Раиси, ранее возглавлявший судебную систему страны, считается протеже верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, и некоторые аналитики предполагают, что он может заменить 85-летнего лидера после его смерти или отставки с этого поста.

Раиси победил на президентских выборах в Иране в 2021 году, на которых была зафиксирована самая низкая явка за всю историю Исламской Республики. Раиси находится под американскими санкциями, в том числе из-за его участия в массовой казни тысяч политических заключенных в 1988 году в конце кровопролитной ирано-иракской войны.

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