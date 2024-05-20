Разные иранские источники подтверждают, что президент страны Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян погибли в крушении вертолета, пишет телеграм-канал Би-би-си.

Гибель Раиси и всех остальных, кто был в вертолете, подтвердили, в частности, иранское агентство Mehr и не названный по имени иранский чиновник в разговоре с агентством Reuters.

До этого глава иранского Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд сказал в эфире государственного телевидения, что спасатели не обнаружили признаков жизни на месте крушения.

Пассажирами вертолета были президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Вертолет потерпел крушение в воскресенье в горном районе на северо-западе Ирана, недалеко от границ с Азербайджаном и Турцией.

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