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В воскресенье в петербургском Эрмитаже, одном из самых посещаемых художественных музеев мира, закрывается выставка "Новые загадки картин Леонардо да Винчи". Она претендовала на сенсацию: открытие не одной, а двух ранее неизвестных картин величайшего мастера Возрождения.

Но сенсации не случилось. Ведущие мировые эксперты уверены: Леонардо к этим картинам не прикасался; это копии, местами качественные, местами плохие.

Би-би-си разбиралась, почему Эрмитаж настаивает на связи с да Винчи — и причем тут поддельные яйца Фаберже и православный бизнесмен, известный как "массажист Путина".

От Леонардо до Святой Руси

В Эрмитаже отдельный зал посвящен коллекции работ Леонардо да Винчи и его учеников, собранной еще российскими императорами. Картин самого флорентийского мастера в нем две, известные как "Мадонна Бенуа" и "Мадонна Литта" в честь владевших ими семей.

Правда, про "Мадонну Литта" специалисты спорят — некоторые относят ее к кисти одного из учеников. Так или иначе, даже одна картина Леонардо — редчайшая ценность: во всем мире их сохранилось около двадцати.

Новая выставка не имеет ничего общего с этими жемчужинами эрмитажной коллекции. Проходит она в Пикетном зале, отдельно от настоящего да Винчи, и организована совместно с "Музеем христианской культуры".

Под этим названием скрывается "личный музей" Константина Голощапова, как выяснила Би-би-си. Он сам покупает и привозит экспонаты и лично водит по нему экскурсии для почетных гостей, вроде патриарха Кирилла.

Музей начинался на подворье монастыря, который построил Голощапов, а позже экспозиция переехала в бизнес-центр через дорогу, где зарегистрированы компании его семьи.

Пресса называла Голощапова "одним из самых влиятельных людей в Петербурге" и даже "близким другом" Путина. В 2000-х он возглавлял одно из подразделений управления делами президента и вместе с близкими к Владимиру Путину бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами основал СМП-банк. Ставшее популярным в прессе определение "массажист" связано с тем, что он якобы был массажистом в ленинградской секции дзюдо, где занимались Путин и Ротенберги.

Среди бизнес-партнеров его жены по строительному бизнесу — те же Ротенберги и сын петербургского экс-губернатора Георгия Полтавченко.

Благотворительный фонд Голощапова имел одинаковый московский адрес и номер телефона с "Фондом Алины Кабаевой", которым руководила мать гимнастки. Фонд близкой к власти спортсменки занимается помощью детям и малоимущим семьям.

Личный музей Голощапова создан с упором на религию. Среди его экспонатов есть мощи Николая Чудотворца, а один из разделов посвящен "Святой Руси" — с пояснением, что это понятие "означает особое духовно-нравственное движение к Богу русского народа".

Именно из этого музея происходят две из трех работ на эрмитажной выставке, озаглавленные "Битва при Ангиари" и "Мадонна в скалах".

Первая является вариацией на тему фрески, которую Леонардо создал для здания Большого совета Флоренции. Утверждается, что доска — это сохранившаяся живописная композиция, изображающая эту же сцену. Она подписана как "Леонардо да Винчи и последователь".

Другая, "Мадонна в скалах", заявлена как третья версия этой работы Леонардо. Первая, бесспорно принадлежащая кисти мастера, находится в Лувре. Вторая версия, которая создавалась с участием учеников и является объектом споров, принадлежит Национальной галерее в Лондоне.

Выставленная в Эрмитаже картина — копия первой, луврской картины, но Эрмитаж утверждает, что ее тоже создали "Леонардо и мастерская".

Еще одна картина на выставке называется "Ангел" и происходит из коллекции самого Эрмитажа. Это копия "Иоанна Крестителя" из Лувра, которая в XIX веке приписывалась великому мастеру, но позже была разжалована. Музей с этим не спорит: она по-прежнему подписана как работа последователя Леонардо.

"Интересные старые производные"

Би-би-си попросила прокомментировать эти работы трех ведущих мировых специалистов. Между этими экспертами существуют серьезные разногласия по другим вопросам, но здесь они сошлись во мнении: показанные в Эрмитаже вещи — не работы да Винчи.

Чтобы картина была признана работой Леонардо, она должна соответствовать высочайшим требованиям и пройти фундаментальный искусствоведческий и технический анализ, подчеркнул в комментарии Би-би-си Мартин Кемп, самый известный в мире знаток да Винчи, заслуженный профессор Оксфордского университета.

"Я не видел подобных доказательств, говорящих в пользу работ, представленных в Эрмитаже, не считая подготовительного рисунка под "Битвой при Ангиари", что характерно для копий", — добавил Кемп.

Эрмитаж, наоборот, утверждает, что подготовительный рисунок — аргумент в пользу Леонардо, так как он выполнен левой рукой, а штрихи идентичны тем, что наносил мастер. Речь идет о рисунке, который остался под слоями краски.

"Ангел" из эрмитажного собрания — плохая копия, сказал профессор Лейпцигского университета Франк Цёлльнер, составитель каталога-резоне Леонардо (фр. catalogue raisonné, дословно "аргументированный каталог" — полный перечень произведений художника).

Две другие работы на выставке, по его мнению, — копии интересные, хотя и неровные в исполнении. Например, лицо Марии на "Мадонне в скалах" напомнило ему копии XIX века, хотя картину в целом он назвал близко следующей оригиналу, находящемуся в Лувре.

"Битву при Ангиари" он назвал интересной копией, хотя и отметил, что некоторые ее части выполнены крайне плохо.

"Ни один серьезный исследователь, то есть квалифицированный знаток творчества Леонардо, не поддержит такую атрибуцию. Я не вижу никаких доказательств участия Леонардо в создании этих картин", – сказал Цёлльнер в разговоре с Би-би-си.

Франческо Калиоти, известный куратор искусства Возрождения и профессор Высшей нормальной школы в Пизе, согласен с этой оценкой.

"Ангела" он назвал работой низкого качества, а две другие картины – "интересными старыми производными вариациями от Леонардо", далекими, однако, от его уровня.

"Если приписывать Леонардо и его мастерской все копии и производные от его работ, уже известные науке и вновь обнаруженные, то придется предположить, что мастерская не закрывалась до наших дней", – иронизирует специалист.

Призраки и мистификации

На кого же тогда ссылается Эрмитаж, когда утверждает, что выставленные картины, "по мнению серьезных специалистов, созданы с участием самого Леонардо да Винчи"?

Речь идет о двух авторах: Карло Педретти и Луке Томио. На сайте музея утверждается, что "выставка организована в сотрудничестве" с ними.

Профессор Карло Педретти был ведущим мировым знатоком наследия Леонардо. Филолог по образованию и эксперт в области рукописей мастера, он заслужил противоречивую репутацию среди искусствоведов.

Педретти называл работами Леонардо вещи, которые техническая экспертиза затем признавала копиями из других стран и эпох. Его атрибуция не нашла поддержки в экспертном сообществе.

Педретти был выдающимся исследователем Леонардо, но его заслуги лежат не в области атрибуции, говорит Франческо Калиоти: "Он приписывал Леонардо подделки из XIX века и XX века".

Педретти был тесно связан с Голощаповым: жена российского бизнесмена Ирая Гильмутдинова возглавляла личный фонд профессора, и тот признавал картины из голощаповской коллекции работами "Академии Леонардо".

Но в случае с эрмитажной выставкой вопрос о репутации Педретти вторичен. Важнее, что он умер в январе 2018 года. Как он участвовал в организации выставки, открывшейся шесть лет спустя?

Мы задали этот вопрос Эрмитажу и "Музею христианской культуры", но на момент выхода статьи не получили ответа.

Сертификатов или других доказательств того, что профессор считал эти работы произведениями Леонардо, Эрмитаж не приводит. На английской странице выставки, в отличие от русской, его имя не упоминается ни разу.

В каталоге выставки Педретти уже полностью вынесен за скобки — его статей там нет, и связь представленных работ с Леонардо, по словам директора Эрмитажа, основана на исследованиях, "проведенных прекрасным итальянским исследователем Лукой Томио, с зорким взглядом искусствоведа и тонким умением использовать документы".

Томио называется "научным консультантом выставки" и указан как профессор и эксперт министерства культуры Италии.

Но Би-би-си не нашла подтверждений регалий Томио — ни связи с академическими учреждениями и музеями, ни ученых степеней.

На момент выхода статьи Эрмитаж не ответил на вопрос Би-би-си о квалификации Томио.

Документы, на которые ссылается Томио в своей статье в каталоге, лишь указывают на то, что Леонардо теоретически мог создать третью версию "Мадонны в скалах". Никаких доказательств, что описанные в документах события относятся именно к полотну на выставке, в ней нет.

"К сожалению, о его ранней истории почти ничего не известно", — признает в своей статье заведующий отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Сергей Андросов.

То же самое касается и "Битвы при Ангиари".

"К сожалению, приходится констатировать, что предыдущая история рассматриваемой картины неизвестна", - пишет Андросов.

Инициатива сверху

Идея проведения выставки "была спущена сверху, и это было предложение, от которого нельзя было отказаться", по словам сотрудника Эрмитажа, пожелавшего остаться неназванным.

То же самое собеседники Би-би-си говорили в 2020 году, когда в Эрмитаже открылась масштабная выставка ювелирного дома Фаберже. Она обернулась громким скандалом: музей обвинили в том, что главные экспонаты на ней — подделки.

Как и в случае с Леонардо, часть скандальных вещей принадлежала "Музею христианской культуры" Константина Голощапова. Как и сейчас, Эрмитаж ссылался на мнение двух человек, один из которых умер до открытия выставки, а репутация второго была преувеличена.

Первым была заслуженный куратор Марина Лопато, а вторым — скандально известный коллекционер Александр Иванов, которого Эрмитаж называл профессором, членом комиссии ЮНЕСКО и экспертом министерства культуры РФ. Но когда Би-би-си обратилась в ЮНЕСКО и в министерство, они опровергли связь с Ивановым. Профессором он тоже не был.

В случае с да Винчи экспертов смущает не сам факт выставки спорных картин. Картины гения Возрождения всегда вызывают ожесточенные споры — и давно известные, и особенно новые находки. Во всем мире желанием найти неизвестную картину Леонардо движут и амбиции исследователей, и баснословные суммы, которые такая находка сулит.

Например, картина "Спаситель мира" была объявлена "величайшим художественным открытием ХХ века" и продана за 450 млн долларов с атрибуцией кисти Леонардо, хотя с этим согласны далеко не все эксперты.

Хранителей наследия Леонардо беспокоит, что фонды и эксперты, связанные с Голощаповым, стараются искусственно сделать работы из его коллекции частью этих дискуссий. После смерти Педретти центром этих усилий стал Эрмитаж. Его директор Михаил Пиотровский вошел в совет директоров и был назначен почетным президентом фонда Педретти, посвященного наследию Леонардо. Этот фонд возглавляла жена Голощапова.

"Хочется верить, что и далее оба музея продолжат плодотворно сотрудничать, создав в итоге еще не один выставочный проект, заслуживающий внимания общественности", — пишет Пиотровский о связях Эрмитажа с "Музеем христианской культуры" в предисловии к каталогу выставки картин якобы Леонардо.

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