Генпрокуратура России подала иск к бывшему главе нефтяного концерна ЮКОС Михаилу Ходорковскому, его бизнес-партнеру Платону Лебедеву и "Сибирской лизинговой компании", добиваясь обращения в доход государства 986 млн рублей (10 млн евро) и 1,8 млн долларов, находящихся, как утверждается, на счетах Ходорковского и Лебедева. Об этом со ссылкой на источники сообщили информационные агентства "Интерфакс", ТАСС и РИА "Новости".

По словам источников, общая сумма денежных средств, которые, по заключению Генпрокуратуры, подлежат конфискации, составляет 1,413 млрд рублей (14,35 млн евро). Деньги, интересующие ведомство, хранятся в банке "Траст" на счетах девяти компаний.

По сведениям ТАСС, исковое заявление подано "в связи с невозмещением 17,4 млрд рублей установленного ранее судом ущерба от налоговых преступлений". Генпрокуратура РФ обратилась с иском в Мещанский суд Москвы 8 мая. Сообщалось, что иск к Ходорковскому, Лебедеву и "Сибирской лизинговой компании" подан "в интересах Российской Федерации", но суть претензий не раскрывалась. Суд приступит к рассмотрению иска 27 мая. Ответчики по иску не комментировали претензии прокуратуры.

Российские суды в 2005 и 2010 годах приговорили Ходорковского и Лебедева к длительным срокам заключения по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и неуплате налогов в рамках "дела ЮКОСа". Принадлежавшая им нефтяная компания прошла процедуру банкротства и фактически была национализирована. Президент РФ Владимир Путин помиловал Ходорковского в 2013 году, после чего бизнесмен покинул Россию. Лебедев вышел на свободу в 2014 году.

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