Власти Ирана объявили, что президентские выборы в стране пройдут 28 июня, сообщают государственные СМИ.
"Календарь выборов был утвержден на встрече глав судебной власти, правительства и парламента, — говорится в сообщении. — Согласно первоначальному соглашению Корпуса стражей исламской революции, было решено, что 14-е президентские выборы состоятся 28 июня".
Похороны всех погибших при крушении вертолета президента Ирана начнутся в Тебризе во вторник 21 мая, после чего тела будут доставлены в столицу страны. Затем тела будут доставлены в Тегеран. По данным иранских властей, похороны Ибрахима Раиси пройдут в четверг в Мешхеде на северо-востоке Ирана.
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