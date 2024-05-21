"Календарь выборов был утвержден на встрече глав судебной власти, правительства и парламента, — говорится в сообщении. — Согласно первоначальному соглашению Корпуса стражей исламской революции, было решено, что 14-е президентские выборы состоятся 28 июня".

Похороны всех погибших при крушении вертолета президента Ирана начнутся в Тебризе во вторник 21 мая, после чего тела будут доставлены в столицу страны. Затем тела будут доставлены в Тегеран. По данным иранских властей, похороны Ибрахима Раиси пройдут в четверг в Мешхеде на северо-востоке Ирана.