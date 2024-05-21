Власти Польши задержали девять человек по подозрению в совершении диверсий по заказу российских спецслужб, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. "Это касается избиений, поджогов и попыток поджога", — сообщил он, отметив, что речь идет о наемниках. По его словам, "иногда это люди из криминального мира, это касается граждан Украины, Беларуси и Польши".

В частности, указал премьер, во Вроцлаве была пресечена попытка поджога завода по производству красок. Поджог, "вне всяких сомнений, был заказан российскими службами", считает Туск. Он оценил ситуацию как весьма серьезную, напомнив, что аналогичные диверсии происходят в Литве, Латвии и Швеции. Он напомнил о пожаре на складе магазина IKEA в Вильнюсе в ночь на 9 мая. Литовская полиция отрабатывает и версию поджога.

Президент Польши Анджей Дуда еще 14 мая заявил, что за последние дни в стране произошли пять или шесть серьезных пожаров в разных районах страны. По его словам, трудно не заподозрить, "что это могут быть поджоги, а по сути — это попытка дестабилизировать ситуацию" в стране. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севьера в свою очередь предположил, что к происходящему могут иметь отношение иностранные спецслужбы.

Ранее Туск объявил об усилении польских разведслужб на фоне дестабилизирующей деятельности Москвы. Он сообщил, что на гражданскую и военную контрразведку выделено еще 100 млн злотых (25 млн евро). Туск также сказал, что Варшава предотвратила несколько актов саботажа "благодаря бдительности наших служб и наших союзников".

За последние несколько недель Варшава сообщила о задержании мужчины по подозрению в содействии российским спецслужбам в подготовке возможного покушения на президента Украины Владимира Зеленского, а также о задержании белоруса, подозреваемого в организации произошедшего в Вильнюсе нападения на Леонида Волкова — соратника покойного лидера российской оппозиции Алексея Навального. В рамках данного дела были задержаны и два поляка.

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