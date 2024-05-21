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Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии начало рассматривать вопрос о переходе с "царской" на европейскую железнодорожную колею, пишет Yle.

"Мы изучаем, как быстро, при каких технологиях и при каком бюджете можно было бы поэтапно изменить ширину колеи железных дорог в соответствии с европейским стандартом", — заявила глава министерства Лулу Ранне.

По ее словам, переход с "царской" колеи на европейскую повысит безопасность поставок и в целом окажет положительное влияние. В частности, использование европейского стандарта позволит наладить железнодорожное сообщение с Швецией.

Как отмечает Yle, Еврокомиссия еще в 2022 году предлагала Финляндии перейти на европейскую колею, но тогда в правительстве страны заявили, что это не выгодно экономически. Ранее страна активно использовала железные дороги, связывающие ее с Россией, но постепенно отказывается от перевозок в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

В Финляндии, как и в Латвии, используется колея шириной 1524 мм — именно так пути прокладывали в XIX веке, когда территории обеих стран входили в состав Российской империи. Из-за этого сейчас железнодорожное сообщение Финляндии и некоторых других стран с остальной Европой, где более распространена колея шириной 1435 мм, затруднено.

Европейский стандарт используется и при строительстве Rail Baltica. Власти Финляндии и Эстонии планируют продлить эту железнодорожную ветку от Таллина до Хельсинки, проложив тоннель по дну Балтийского моря.

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