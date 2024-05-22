Разработанный министерством обороны РФ проект постановления правительства страны, в котором предлагалось в одностороннем порядке пересмотреть границы в Балтийском море, стал недоступен на официальном российском портале правовых актов. Внимание на это обратил журналист "Радио Свобода" Марк Крутов.

На странице документа говорится, что он удален, хотя еще недавно находился на стадии "общественного обсуждения". Что стало причиной удаления, не уточнено.

Вечером во вторник издание The Moscow Times обратило внимание на размещенный на российском портале правовых актов проект постановления правительства РФ, предполагающий расширение территориальных вод страны вблизи границ с Литвой и Финляндией. Согласно документу, Россия намерена объявить внутренними морскими водами часть акватории Финского залива, а также участки моря вблизи Балтийска и Зеленоградска в Калининградской области.

Представители министерства обороны РФ объясняли свое предложение тем, что установленные Советом министров СССР в 1985 году и действующие для определения границ до сих пор координаты "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке".

"Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних государств и всей Европы", — прокомментировали инициативу в министерстве иностранных дел Литвы.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что ее ведомство находится в процессе изучения документа. "Создание путаницы также является элементом гибридного влияния. Финляндия такому ходу дел не удивлена", — заявила Валтонен.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня утром говорил, что правительству страны вместе с международными партнерами стоит детально проверить информацию, появившуюся в СМИ. "Мы следим за ситуацией и готовы в случае необходимости поддержать наших союзников как в формате НАТО, так и в формате Евросоюза. Этот вопрос углубленно изучается не только в Риге, но и в Литве, Финляндии и других странах. Если информация изменится, последует необходимая реакция", — заявил глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что политической подоплеки в инициативе по изменению границ в Балтийском море нет, однако, по его словам, усиление напряженности в регионе "требует от соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения безопасности".

"Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет", — заявил утром агентству "Интерфакс" неназванный "военно-дипломатический источник". Его комментарий также опубликовало государственное информагентство ТАСС.

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