Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил, что назначил всеобщие выборы на 4 июля. Глава правительства сообщил, что попросил короля Карла III распустить парламент перед выборами в соответствии с официальной процедурой.

"Ранее сегодня я говорил с Его Величеством, чтобы попросить о роспуске парламента. Король удовлетворил эту просьбу, и 4 июля состоятся всеобщие выборы", — сказал он у входа в резиденцию на Даунинг-стрит, стоя под проливным дождем.

Слухи о том, что Сунак может назначить досрочные выборы, начали активно ходить в среду после того, как министры отменили мероприятия и либо сократили, либо отложили зарубежные поездки, чтобы принять участие в заседании правительства.

В частности, министр иностранных дел Дэвид Кэмерон прервал визит в Албанию и вернулся в Лондон, а министр обороны Грант Шэппс отложил поездку по странам Балтии.

Сунак и его команда в течение дня не подтверждали и не опровергали слухи. Премьер лишь повторил, что выборы пройдут во второй половине 2024 года.

Ранее большинство экспертов сходилось во мнении, что они могут быть назначены на октябрь или ноябрь.

Консерваторы серьезно отстают от лейбористов в опросах общественного мнения (более чем на 20%), и, несмотря на снижение инфляции с исторического максимума, которого она достигла к концу 2022 года, им не удается сократить разрыв.

В среду стало известно, что темпы инфляции замедлились почти до трехлетнего минимума — рост цен в годовом выражении снизился до 2,3%. Снижение инфляции было главным обещанием британского премьера, когда он занял свой пост в октябре 2022 года.

Политические обозреватели считают, что Сунак на предстоящих выборах стремится извлечь выгоду из экономической ситуации в стране, однако критики отмечают, что благоприятные прогнозы больше связаны с изменениями в мировой экономике, чем с политикой британского правительства.

В среду Лейбористская партия заявила, что "полностью готова к выборам, когда бы премьер-министр их ни назначил".

Как проводятся всеобщие выборы

В момент роспуска члены парламента теряют свой статус и должны проводить кампанию по переизбранию, если хотят продолжить свою деятельность.

Правительство также вступает в предвыборный период, который ограничивает деятельность министерств и ведомств на время предвыборной кампании.

Более 100 членов парламента заявили, что намерены сложить свои полномочия на следующих выборах.

Британия разделена на 650 избирательных округов. В каждом из них избирается член парламента, который представляет местных жителей в Палате общин.

В день выборов зарегистрированные избиратели в каждом округе голосуют за выбранного ими кандидата на своем избирательном участке. Некоторые люди голосуют по почте заранее.

Большинство кандидатов представляет политические партии, но некоторые выдвигаются как независимые кандидаты.

По закону следующие выборы должны состояться до 28 января 2025 года. Всеобщие выборы обычно проводятся в четверг.

Риши Сунак стал премьер-министром 25 октября 2022 года, сменив на этом посту Лиз Трасс — она проработала в должности всего 45 дней.

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