Послы стран ЕС в Брюсселе согласовали в среду, 22 мая, введение новой категории санкций, - они будут направлены против лиц, причастных к нарушениям прав человека в России. Этот санкционный режим неофициально назвали в честь умершего в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в документе ЕС, который есть в распоряжении редакции издания "Настоящее время".

Санкции, в частности, будут введены против Федеральной службы исполнения наказаний, а также следователей, прокуроров и судей, принимавших участие в делах Навального, сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова, петербургской художницы Саши Скочиленко и других. В список включены десять судей, выносивших приговоры по различным делам Навального, Орлова и Скочиленко. Кроме того, он включает в себя начальника инспекции ФСИН Александра Ермоленко (поддержал замену условного срока на реальный Навальному по делу "Ив Роше"), следователя СК РФ Илья Савченко (расследовал дело Олега Орлова), прокурора Сергея Воробьева (гособвинитель по делу Орлова).

22 марта Евросоюз ввел в действие первые санкции в связи со смертью Алексея Навального. Под санкции попали две организации: исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также более тридцати физлиц, включая представителей судейского корпуса и руководства колоний. Индивидуальные санкции были введены, в частности, в отношении губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, председателя Апелляционной коллегии ВС РФ Владимира Зайцева, замдиректора ФСИН РФ Валерия Бояринева. В списках значились также начальник УФСИН России по ЯНАО Игорь Ракитин, начальник ИК-3 Вадим Калинин, начальник ИК-2 Александр Муханов.

Смерть Навального, приговоры Орлову и Скочиленко

Управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального 16 февраля. По утверждению ведомства, политик "после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание", а реанимационные мероприятия результатов не дали. Политика похоронили первого марта на Борисовском кладбище в Москве.

Олега Орлова в феврале суд приговорил к двум годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о "дискредитации" армии из-за антивоенной статьи. Прокурор требовал для него два года и 11 месяцев колонии. Олова судили во второй раз: в первый раз суд оштрафовал Орлова, но прокуратура оспорила это решение и потребовала для правозащитника реального лишения свободы.

Сашу Скочиленко приговорили к семи годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии "по мотивам политической ненависти или вражды" (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Прокурор просил для нее восемь лет колонии. Дело на нее завели из-за того, что весной 2022 года она заменяла ценники в магазинах "Перекресток" на антивоенные листовки с информацией о войне в Украине в рамках акции движения "Феминистское антивоенное сопротивление".

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