Семь человек погибли и один пострадал в результате пожара в садовом товариществе в Московской области, сообщает МЧС России.

По информации ведомства, пожар произошел в городе Истра, огонь охватил жилой дом площадью 80 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, эксперты устанавливают причины случившегося.

Как уточняет информагентство "Москва", сгорел частный двухэтажный дом в садовом товариществе "Снегирь" в деревне Падиково недалеко от Истры. Здание сдавали в аренду, там находился хостел.

РИА "Новости" со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб пишет, что по предварительным данным огонь распространился от работавшего в доме камина, а находившиеся внутри люди задохнулись.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как утверждает Telegram-канал Shot, не указывая источник информации, частный дом был сдан в аренду гражданину Узбекистана, который организовал в здании хостел. Когда начался пожар, большинство постояльцев спали.

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