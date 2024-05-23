В мексиканском штате Нуэво-Леон девять человек погибли при обрушении сцены в ходе предвыборного митинга, организованного кандидатом в президенты Мексики Хорхе Майнесом. Об этом сообщил губернатор штата Самуэль Гарсия в соцсети X.

"Я только что посетил клинику и с сожалением должен сообщить вам, что на данный момент число погибших в результате несчастного случая составляет 8 взрослых и 1 несовершеннолетний", — написал Гарсия. По последним данным, в результате инцидента пострадали 63 человека, пишет местное издание ABC Noticias, ссылаясь на слова Гарсии.

"San Pedro Garza García":

Porque se desplomó el escenario donde se llevaba a cabo el evento de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde se encontraba Jorge Álvarez Máynez. pic.twitter.com/czzAP0ZmdV — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 23, 2024

Причиной инцидента в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия стал порыв штормового ветра — сначала он снес декорации, а затем и опорные конструкции всей сцены. 38-летний кандидат в президенты Мексики находился на сцене, когда ветер сорвал с места большой экран, находившийся позади политика и его сторонников.

Сам Майнес после происшествия отправился в больницу и сообщил, что с ним все в порядке. "Единственное, что важно на данный момент, — это помощь жертвам происшествия", — написал политик в соцсетях.

Президентские и парламентские выборы пройдут в Мексике 2 июня. Майнес, член левоцентристской партии "Гражданское движение", занимает третье место в предвыборных опросах, сильно уступая лидирующему в президентской гонке кандидату от правящей партии "Движение национального возрождения" Клаудии Шейнбаум, указывает агентство Reuters.

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