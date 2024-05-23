В ночь на 23 мая российские пограничники сняли с реки Нарвы установленный в эстонских водах буй, который используется для обозначения судоходного фарватера.

На пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас призвала правительство не попасть в ловушку запугивания со стороны России. Она заявила, что Эстония подходит к этому вопросу трезво, есть общение и с Россией, и с союзниками.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна отметил, что в прошлом были инциденты на границе с Россией и поэтому к этой ситуации нужно относиться спокойно. "Мы воспринимаем это как одно из обычных действий России, провоцирующих различные проблемы, вызывающих дебаты и сеющих неопределенность". Эстония поддерживает международные отношения как с партнерами по Европейскому союзу, так и с партнерами по НАТО, добавил он.

По словам начальника пограничного управления Восточной префектуры Эрика Пургеля, каждую весну Эстония и Россия устанавливают на реке Нарве буи для обозначения судоходных путей.

"Если временная контрольная линия постоянно обозначена на сухопутной границе, русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну мы пересматриваем разметку водных путей. Если до начала войны в Украине установка буев происходила во многом по обоюдному согласию, то с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно размещения буев. Мы решили спустить буи на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие любители случайно не заблудились в российских водах", - сказал Пургель.

В этом году Россия заявила, что не согласна с расположением примерно половины из запланированных 250 плавучих маркеров. Эстония установила световые буи в эстонских водах на основании закона о государственной границе и мест расположения буев, согласованных между пограничными ведомствами в 2022 году.

Первые 50 буев были установлены на реке Нарва 13 мая. В четверг около 3 часов ночи пограничники установили, что пограничники РФ начали снимать плавучие знаки, а за ночь были сняты 24 буя, часть из которых оказалась в числе спорных знаков.

"Департамент полиции и погранохраны свяжется с российской пограничной службой, мы потребуем объяснений по поводу снятия буев и их возврата. "PPA ожидает от России доказательств того, что согласованное на данный момент местоположение судоходного пути изменилось, и если они не будут предоставлены, мы продолжим установку буев", - сказал Пургель.

Буи устанавливаются на реке в сезон навигации уже несколько десятилетий и необходимы для предотвращения навигационных ошибок.

Ляэнеметс: цель России — посеять страх

"Это очередная попытка влиять на внутреннюю безопасность Эстонии", - написал Ляэнеметс на своей странице в Facebook. "Через создание такой ​​системной неразберихи формируются настроения общества, создается основа для возникновения конфликтов. Эстония не разделяет геополитическое видение России, и мы должны учитывать, что подобные эксперименты, безусловно, будут продолжаться.

Но поскольку мы уже знаем образ действий нашего восточного соседа и знаем, что цель всего этого – посеять в нас страх и смятение, давайте не будем доставлять им удовольствия, попадая в их ловушку.

Чувство безопасности в Эстонии на уровне, и государство всегда принимает как превентивные меры, так и контрмеры, когда это необходимо. Не нужно беспокоиться.

При этом всем нам должно быть очевидно, что меры государственной безопасности – это не то, что откладывать на будущее. Мы отражаем нападения, запугивания, мероприятия социального воздействия уже сейчас, сегодня.

Это также причина, по которой сокращение бюджета не должно снижать возможности гособороны или внутренней безопасности. Скорее, мы должны быть готовы к большему, чем к меньшему, не только в Эстонии, но и во всей Европе, и вскоре мы можем оказаться в ситуации, когда нам придется выделять нашим силовым ведомствам больше ресурсов", - заключил Ляэнеметс.

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