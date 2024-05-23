Владимир Путин подписал указ, согласно которому американское имущество в России может использоваться для компенсации ущерба РФ и Центробанка от изъятия имущества в США.

Указ основывается на федеральных законах №281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и №127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". В соответствии с ними Путин поручил правительству установить порядок компенсации ущерба.

Как сказано в указе, российский правообладатель может обратиться в суд с просьбой установить факт "необоснованного лишения его прав на имущество" в США. В случае принятия заявления Правительственная комиссия будет выявлять американские активы, которые "с учетом принципа соразмерности могут быть использованы в целях компенсации ущерба".

Адвокат Дмитрий Захватов в разговоре с The Insider отметил, что в указе говорится, в том числе об активах тех, кто "находится под контролем" Штатов. По его мнению, таким образом лишиться недвижимости может любой. Также под это могут подходить "иноагенты", если, по мнению властей, они подконтрольны США.

Ранее Совет Евросоюза одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России. Согласно документу, европейские депозитарии обязаны будут переводить в бюджет ЕС 99,7% чистой прибыли, полученной от управления российскими активами. Позже деньги пойдут на помощь Украине. Оставшуюся долю в 0,3% депозитарии могут оставить себе "для обеспечения эффективности своей работы".

Выплаты депозитариями должны делаться два раза в год "до тех пор, пока внештатная прибыль перестанет накапливаться на балансах центральных депозитариях в связи с отменой ограничительных мер, запрещающих операции с активами и резервами Центрального банка России".

90% получаемых доходов от замороженных активов ЦБ РФ будут поступать в фонд для военной помощи Украине и для восстановления страны.

До 10% от чистой прибыли депозитарии смогут временно оставлять себе для соблюдения требований по капиталу и управления рисками.

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