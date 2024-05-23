Две жительницы Литвы, проводившие свободное время в популярном вильнюсском кафе Kino Studija, подверглись грубым нападкам, когда к ним подошел работник бара, обозвал унизительными русскими эпитетами и потребовал, чтобы они как можно скорее покинули заведение. "Вон отсюда, нам здесь русский мусор не нужен", - сказал он.

"Это было самое большое унижение в нашей жизни, и мы до сих пор не можем прийти в себя", - говорят сегодня женщины, которые родились в Литве и прожили здесь всю свою жизнь. Они - мать и дочь, которые провели тот вечер в баре неподалеку от своего дома - месте, которое они посещали много раз, но никогда прежде не оказывались в подобной ситуации. Они не сомневаются, что стали жертвами издевательств только потому, что разговаривали друг с другом на русском языке.

Женщины были вынуждены пережить случившееся в популярном кафе на Неменчинском шоссе в столице Литвы. Судья Вильнюсского городского окружного суда Эгле Раманаускене возбудила уголовное дело против бывшего работника кафе Повиласа Гражявичюса (на фото) за разжигание межнациональной розни, а также за дискриминацию по национальному признаку.

Гражявичюс, который в прошлом не имел дела с правоохранительными органами и в настоящее время управляет баром в Паланге, не признает предъявленных ему обвинений, но не скрывает, что совершил ошибку, когда издевался над посетительницами кафе Kino Studija. "В этой ситуации я являюсь потерпевшим. Конечно, я оскорбил нападавших, мне стыдно за свои слова, они оскорбляли других людей, от этого у меня закипела кровь, но я должен был поступить иначе", - объяснил обвиняемый в суде, но отказался рассказать, что произошло в кафе в тот вечер. Он также сообщил, что написал заявление о событиях в Kino Studija, но расследование было прекращено официальными лицами. "Я не хотел обременять суд, поэтому не стал обжаловать решение о прекращении расследования, а через несколько недель получил документы о том, что нападавшим был я", - сказал Гражявичюс. Он попытался возобновить досудебное расследование, но пока безуспешно, но он не сдается и "будет двигаться дальше".

Должностные лица также прекратили досудебное расследование, в ходе которого потерпевшими были признаны мать и дочь, однако им (матери и дочери) удалось добиться его возобновления.

"Я всегда говорила, что моя страна - Литва, мы должны сделать ее сильнее, но мои родственники очень скептически относились к моим речам, а когда произошла история в кафе, когда на меня и мою дочь напали и издевались, они даже смеялись надо мной - говорили: "Ну что? Получила?", - вспоминает пострадавшая. - Но я не отступила - сказала, что добьюсь своего". И она добилась своего - уголовное дело дошло до суда. Женщина, которая с рождения живет в Литве, рассказала, что после событий в кафе Kino Studija она даже хотела уехать в Германию, где родились ее родители.

"Мы с дочерью боялись выходить на улицу даже через неделю, казалось, что все наши литовские соседи настроены против нас, и у нас было ощущение, что все нас ненавидят и хотят убить", - сказала пострадавшая. Она рассказала, что в тот вечер они с дочерью пришли в кафе из дома, чтобы поужинать, но кухня была закрыта, поэтому они заказали бутылку вина и воду. Сначала они беседовали за столиком, а затем переместились к барной стойке, где попросили барменшу зарядить устройство для нагрева сигарет (IQOS). Женщина не скрывала, что они с дочерью разговаривают по-русски на общие темы, что привлекло внимание стоящего рядом посетителя, но женщина объяснила, что она - гражданка Литвы, живет в свободной стране и может говорить на любом языке. По ее словам, этот разговор также слышала барменша.

"Несмотря на то, что кафе уже закрывалось, мы не спешили уходить, потому что в зале было еще много людей, но мы уже собирались вызвать такси, когда минут через 5-10 я услышала мужской голос из зала с криком "Путинские подстилки", - рассказала она суду. - Я поняла, что это адресовано нам, и тут же включила камеру телефона - к нам подошел господин Гражявичюс и очень спокойным тоном, с улыбкой на лице, сказал, что мусор из России здесь не нужен, а потом повторил это еще раз и начал выгонять нас из бара. Барменша согласилась с ним, и тогда начался конфликт". По словам женщины, ее дочь сразу же отреагировала на оскорбления и позвонила в службу спасения. "Тогда господин Гражявичюс сказал: "Хорошо, сейчас приедет полиция и покажет вам, где ваше место", а затем жестом руки указал на контейнер и сказал: "Валите к своему Путину", - вспоминает она.

Эти оскорбления очень задели мать и ее дочь, поскольку они пытались объяснить на литовском языке, что являются гражданами Литвы, родились и живут в Литве. "Оскорбления продолжались - у него в руках был коктейль, он облил нас, говорил, что мы крысы, с**и, угрожал, что придет полиция и депортирует нас, показывал, что наше место в мусорном контейнере, что подразумевало, что там найдут наши тела, - вторит дочь жертвы. - Я очень испугалась и снова позвонила в полицию. Самым страшным было то, что все люди в баре поддерживали Гражевичюса - только в ходе расследования я узнала, что все они были знакомы друг с другом. Потом мы попытались выйти из бара, но Гражявичюс нас не выпустил, и тогда моя мама отошла в сторону и поранила лицо. Тогда все начали смеяться еще больше, и лишь Анна, единственная украинка в баре, принесла лед, чтобы приложить к лицу. Она была единственным человеком в баре, который вел себя по-человечески".

"Я увидела, что в баре есть камеры видеонаблюдения, и первая мысль, которая пришла мне в голову, - что наше государство защитит нас в такой ситуации, - продолжает мать пострадавшего. - Я понимаю, что геополитическая ситуация сложная, но для меня это было очень большим оскорблением - мы очень ответственные литовские граждане, мы помогаем украинцам, пострадавшим от войны, мы все время их поддерживали. А когда он (Гражявичюс) выплеснул в меня коктейль, когда он назвал меня су***й, у меня случился нервный приступ - нам не разрешали уйти, а я не хотела оставаться в помещении, поэтому я обратила агрессию против себя и чем-то поранила лицо". Когда мать и дочь наконец вышли на улицу, П. Гражевичюс и его друзья продолжали применять психологическое насилие: "Нас с дочерью было двое, а их пятеро, и они всячески унижали нас, пели военные песни вроде "Катюши", объясняли, что на Украине убивают русских, что мы сгнием, мы нелюди, а когда я попросила его представиться, он сказал, что назовет свое имя только, когда я буду со**ть его х***", - поделилась женщина своими отвратительными и болезненными воспоминаниями.

"Я говорила ему, что я гражданка Литвы, что я уважаю Украину, что у меня там много друзей, что я оказываю поддержку, но его все равно раздражало, что мы с мамой русскоязычные, но он утверждать, что мы крысы, которые не говорят по-литовски. Потом я увидела, что, наконец, приехала охрана и даже начала "рыдать", а они начали смеяться, сказали, что это не поможет, у меня не хватит слез, потому что за нами приедет полиция". По их словам, ситуация успокоилась только тогда, когда в кафе Kino Studija прибыли сотрудники полиции. "Я убеждена, что нас обзывали только потому, что мы с мамой говорили в баре по-русски, высмеивали мой акцент, мою национальность и мой язык", - подчеркнула дочь пострадавшей. "Я до сих пор живу с этой травмой, мне трудно общаться с литовцами, хотя у меня много друзей, которые меня поддерживают, и когда они узнали о случившемся, то не могли поверить - они прекрасно знают, как я патриотично отношусь к Литве, где я родилась и где хочу жить, и что я не хочу уезжать. После этого события моя самооценка была подорвана, я пережила сильнейшую травму и потеряла веру в то, что я действительно являюсь гражданкой Литвы. Только люди и лекарства помогли мне жить дальше и верить, что в Литве есть справедливость и честность".

"Не знаю, чем бы все закончилось, если бы я была мужчиной - ведь все случилось только потому, что мы с дочерью говорили между собой по-русски", - добавила ее мать, которой также пришлось долгое время лечиться. Выслушав рассказ потерпевших о событиях в кафе Kino Studija, обвиняемый Гражевичус заявил, что не все сказанное ими является правдой, но решил высказать свою позицию суду только после того, как будут допрошены все свидетели, присутствовавшие в кафе в вечер инцидента. Суд также планирует изучить видеозаписи из кафе, которые были запрошены полицией по просьбе пострадавших на следующий день после инцидента. Если вина Гражявичуса будет доказана в суде, ему грозят общественные работы или штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до трех лет.

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