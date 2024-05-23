Власти Польши усиливают меры безопасности вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине – аэропорта Жешув-Ясенка. Как пишет Bloomberg, это является свидетельством растущего беспокойства относительно диверсионных операций, поддерживаемых Россией.

"Мы столкнулись с иностранным государством, которое ведет враждебные и, выражаясь военным языком, динамические действия на территории Польши. Ничего подобного раньше не было", – объяснил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

Он не уточнял, как именно будут усиливать безопасность аэропорта. В то же время подчеркнул, что сейчас Польша сталкивается с "беспрецедентным уровнем" иностранного вмешательства после того.

Отмечается, что ранее премьер-министр Дональд Туск сообщил о 12 задержанных в рамках подавления предполагаемых диверсий, управляемых из России. Речь идет о поджогах, попытках поджога, а также физических нападениях.

Издание также подчеркнуло, что этот аэропорт расположен менее чем в 100 километрах от границы с Украиной. Там обрабатывается до 90% западных грузов, следующих на фронт. Аэропорт также стал основным пунктом остановки для иностранных чиновников, посещающих Киев.

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