Президент Чехии Петр Павел был доставлен в больницу после аварии на мотоцикле, сообщил офис чешского лидера.

Травмы, которые получил Павел, не были серьезными, однако ему понадобился "небольшой осмотр", отмечает президентский офис, не предоставляя каких-либо других подробностей о происшествии.

Чешская полиция сообщила, что не будет проводить расследование инцидента, поскольку он произошел не на дороге, а на закрытом гоночном треке.

Официальный представитель президента сообщил чешскому телевидению, что Павел проведет в больнице "несколько дней". На следующей неделе чешский лидер должен был отправиться с визитом в Иорданию, однако пока неясно, состоится ли эта поездка.

62-летний Павел известен как любитель мотоциклов. Сообщается, что сейчас он пользуется спортивным мотоциклом BMW R1200 GS.

Проблемы в связи с этим хобби возникают у Павла не впервые. В прошлом году ему пришлось принести извинения за то, что он ездил на мотоцикле без защитного шлема, что запрещено правилами.

Павел, бывший генерал НАТО, был избран президентом Чехии в марте прошлого года. Через несколько недель после инаугурации он отправился на мотоцикле в Баварию в соседней Германии.

Свои ощущения от поездки он описал в соцсети Х (бывший твиттер): "Солнце, ветер в спину и укрепление добрососедских отношений с нашими баварскими друзьями. Почему бы не совместить приятное с полезным".

В апреле этого года Павел также получил небольшие травмы, правда, они не были связаны с его мотоциклетным хобби. Бывший генерал стрелял на полигоне из винтовки с оптическим прицелом и заработал ссадину на лице. Тогда госпитализация ему не понадобилась.

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