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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия работает, чтобы переопределить свое членство в НАТО. Будапешт хочет иметь возможность отказаться, если Североатлантический союз начнет боевые действия за пределами своих стран-членов.

Соответствующее заявление Орбан сделал в интервью венгерскому государственному радио, сообщает Bloomberg.

"Наши юристы и офицеры упорно трудятся, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории НАТО", - сказал он.

Напомним, Венгрия опасается возможной эскалации с Россией. Некоторые инициативы НАТО могут пересечь красные линии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Также сообщалось, что в Венгрии назвали помощь НАТО Украине "сумасшедшей миссией". Будапешт традиционно выступает против военной помощи Киеву и планирует остаться в стороне.

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