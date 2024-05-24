Президент России Владимир Путин готов остановить войну в Украине в случае заключения соглашения о прекращении огня, фиксирующего нынешнее положение сторон на линии боестолкновения, сообщили Reuters четыре российских источника.

Вместе с тем, по их информации, если Киев и Запад на это не пойдут, Путин готов продолжать войну.

Три источника, которым известно о дискуссиях на эту тему в окружении Путина, рассказали агентству, что российский лидер в разговоре с небольшой группой советников выразил разочарование в связи с тем, что страны Запада, по его мнению, поддерживают решение президента Украины Владимира Зеленского исключить любые мирные переговоры с Москвой.

"Путин может воевать столько, сколько потребуется, но он готов и к прекращению огня — чтобы заморозить войну", — сказал четвертый, высокопоставленный российский источник, работавший с Путиным и имеющий опыт переговоров на высшем уровне в Кремле.

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