Президент РФ Владимир Путин готов остановить войну в Украине при условии, что российские войска останутся на фактической линии фронта. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника в окружении Путина. По словам одного из них, "Путин может воевать столько, сколько потребуется", но он также готов к прекращению огня, чтобы "заморозить войну". Соответствующие заявления Путин сделал перед небольшой группой советников, отмечает агентство, цитирует Deutsche Welle.

"Путин скажет населению, что мы победили"

Источники Reuters указали, что Путин воспользуется недавними территориальными успехами войск РФ, чтобы прекратить боевые действия. Дальнейшее наступление в Украине потребует от президента РФ решения о новой мобилизации, которого он хочет избежать, указывают инсайдеры. "Путин скажет, что мы победили, что НАТО напала на нас, но мы сохранили свой суверенитет, и у нас есть сухопутный коридор в Крым", приводит Reuters слова одного из собеседников. По его мнению, нынешних результатов наступления достаточно для того, чтобы объявить российскому населению о" победе в войне".

Без сохранения территорий Путин "захочет захватить как можно больше"

Перемирие без сохранения территориальных завоеваний РФ для Путина исключено, указали инсайдеры. "Если соглашения не будет, Путин захочет захватить как можно больше территории Украины", - сказали они агентству. Они также заявили об убежденности президента РФ в том, что западные союзники не поставят Украине достаточно оружия для сдерживания российских войск.

Кроме того, все собеседники Reuters единогласно заявили, что Путина не интересует территория стран НАТО.

Киев объявит позицию по переговорам с РФ после саммита мира

Глобальный саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработает общую переговорную позицию, а затем ее озвучат России, заявил DW 3 мая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Ранее заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist заявил, что Украина не сможет победить Россию только на поле боя. По его словам, даже если ВСУ оттеснят российские оккупационные войска к границам 1991 года, это не закончит войну. "Такие войны могут закончиться только договоренностями", - сказал Скибицкий.

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