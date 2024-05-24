Foto: Saeimas administrācija

Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины "закончилась". Об этом в пятницу, 24 мая, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским правителем Александром Лукашенко в Минске, цитирует Deutsche Welle.

По словам Путина, которого цитируют российские информагентства, одна из целей проведения саммита по Украине в Швейцарии в середине июня заключается в том, чтобы западное сообщество подтвердило легитимность "действующего или уже не действующего" главы украинского государства. "Эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов", - считает он.

РФ готова вести переговоры только с "легитимными властями"

Россия, по словам Путина, не отказывалась от мирных переговоров, однако перед подписанием юридически обязывающих документов Москве необходимо понять, "с кем можно и нужно иметь дело". "Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями", - заявил Путин.

На вопрос о легитимности Зеленского "должны ответить в самой Украине". "Надо посмотреть, что написано в конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут", - отметил российский лидер.

Лукашенко, комментируя вопрос о статусе Зеленского, заявил, что "юридической чистоты здесь нет и быть не может".

Выборы в Украине не объявлены из-за военного положения

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства, избираемого на 5 лет, должны были состояться 31 марта. Однако Верховная рада не стала объявлять их, поскольку в стране действует военное положение, введенное после вторжения России. Сам украинский лидер в ноябре 2023-го заявил, что "сейчас не время для выборов".

Российские политики и пропагандисты не раз выражали сомнения в легитимности действующего главы украинского государства. О том, что Зеленский больше не является законным президентом Украины, заявляли, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и экс-президент Дмитрий Медведев.

Для Германии Зеленский остается правомочным главой государства, заявила 21 мая в Киеве глава германского МИДа Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

О легитимности правителей Беларуси и России

Между тем легитимность самих лидеров Беларуси и России вызывает в международном сообществе немало вопросов.

Так, например, Европейский Союз и США не признали законность президентских выборов в Беларуси, прошедших в 2020 году с многочисленными грубыми нарушениями. Их победителем в шестой раз подряд был объявлен Александр Лукашенко. После голосования бессменный белорусский правитель жестоко подавил массовые протесты граждан.

В законности избрания Владимира Путина на пятый президентский срок в Евросоюзе также сомневаются. В частности, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что президентские выборы в России, состоявшиеся 17 марта 2024 года, не отвечали демократическим стандартам и "незаконно проводились на оккупированных РФ территориях Украины". По его словам, эти выборы в РФ регулировались "репрессивными законами", проводились в условиях преследования оппозиционных лидеров, представителей гражданского общества и журналистов, и прошли "под напором потока дезинформации, пропаганды и при отсутствии доступа к независимым СМИ". "Назвать это выборами было бы иронией", - констатировал главный дипломат ЕС.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман (Christiane Hoffmann) также раскритиковала мартовские президентские выборы в РФ, подчеркнув, что они не соответствовали демократическим стандартам и их нельзя признавать легитимными. Более того, СМИ обратили внимание на то, что официальный Берлин не называет Путина президентом.

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