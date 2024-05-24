Международный суд ООН постановил, что Израиль должен незамедлительно прекратить военное наступление и другие действия в Рафахе, которые могут представлять опасность для палестинцев, сообщает пресс-служба суд, цитирует "Медуза".

Суд также постановил, что Израиль должен обеспечить доступ в сектор Газа специалистов для расследования обвинений в геноциде и открыть контрольно-пропускной пункт на границе сектора с Египтом для поставок гуманитарной помощи.

Соответствующее решение вынесла коллегия из 15 судей в рамках обращения ЮАР, обвинившей Израиль в геноциде. Документ поддержали 13 из них. О предпринятых мерах, согласно решению суда, Израиль должен отчитаться в течение месяца.

После оглашения решения суда в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу сообщили, что он проведет консультации с министрами, пишет AFP. Агентство Reuters отмечает, что Израиль может проигнорировать решение суда.

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