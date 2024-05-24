Страны региона договорились построить от Норвегии до Польши "стену дронов" для защиты своих внешних границ беспилотными летательными аппаратами, сообщила в пятницу министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

После встречи в Риге с коллегами из Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Норвегии, Билотайте заявила, что пополнение инфраструктуры физической границы и наблюдения за ней дронами и другими технологиями позволит защититься от провокаций недружественных стран и предотвратить контрабанду.

По словам министра МВД Литвы, теперь все страны выяснят, что для этого нужно сделать, и тогда с помощью экспертов и национальных учреждений будет разработан план по созданию "стены дронов". Она признала, что срок реализации замысла неизвестен, но для этого следует использовать средства Евросоюза.

До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс и заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар объявили о плане создания в странах Балтии оборонных сил для обнаружения и сбивания беспилотных летательных аппаратов на границе с Россией и Белоруссией, а также вокруг крупнейших городов региона.

"Мероприятие такого масштаба уникально. Силы для наблюдения и обезвреживания дронов очень важны как для сдерживания, так и для предотвращения активности нашего восточного соседа", - подчеркнул министр.

Министр внутренних дел Эстонии заявил, что, к сожалению, мы все больше должны быть готовы к ситуациям, когда Россия попытается нарушить повседневную жизнь с использованием дронов, поскольку физически добраться до территории Эстонии становится все сложнее.

"Как мы видим в случае с Украиной, между противниками идет непрерывное соревнование по развитию технологий и в боевых действиях постоянно изыскиваются новые способы использования дронов. То же самое касается и дронов, доступных частным лицам. Тот, кто будет хоть на шаг впереди соперника, добьется успеха, но этот перевес можно измерять днями, потому что для каждой меры очень быстро будет найдена контрмера и цикл повторится", - рассказал он, добавив, что даже самые мелкие дроны уже зарекомендовали себя в качестве разведывательного и наступательного оружия.

Коммусаар отметил, что с точки зрения полиции важно покрыть стационарными средствами наблюдения и контроля за дронами всю восточную границу и крупнейшие города.

"Чтобы гарантировать безопасность нашего населения, необходимо, чтобы Эстония в любой момент смогла обнаружить летающие над нами дроны и в случае необходимости сбить их", - отметил он.

"Дроны сегодня повседневно используют контрабандисты, и по зарубежному опыту мы знаем, что дроны используются в густонаселенных пунктах для совершения преступлений, их подготовки, а также для сбора информации о населении и критической инфраструктуре", - объяснил Коммусаар.

"Департамент полиции и погранохраны Эстонии совместно со службами-партнерами подготовил план установки оборудования для обнаружения и контролирования дронов вдоль восточной границы и в крупных городах. Помимо стационарных возможностей, и впредь различные структурные подразделения Департамента полиции и погранохраны по мере необходимости будут использовать мобильные технологии наблюдения и контроля за дронами", - сказал представитель эстонской полиции.

Билотайте рассказала, что Литва уже планирует способы усиления охраны своей границы с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также Государственная служба погранохраны недавно сформировала отряд беспилотных летательных аппаратов и приобретает дополнительные дроны и противодронные системы.

В Риге в пятницу состоялось совещание министров внутренних дел стран Балтии, Польши, Финляндии, Норвегии и Украины, цель которого - расширение сотрудничества в связи с нынешней ситуацией с безопасностью в Европе. В ходе встречи основное внимание было уделено ситуации с безопасностью в регионе, в том числе безопасности границ и гражданской обороне.

"Россия и Белоруссия продолжат делать все возможное, чтобы нарушить внутреннюю безопасность своих соседних стран, и наша обязанность - совместно противостоять этому. Своевременно и соразмерно", - сказал Ляэнеметс.

"Мы подчеркиваем, что для борьбы с инструментализованной миграцией необходимо отдельное юридическое решение в правовых нормах Европейского союза (ЕС). Внешняя граница защищает весь Евросоюз, и ее необходимо дополнительно финансировать средствами ЕС", - добавил он.

Министры договорились, что страны незамедлительно окажут друг другу помощь в случае миграционной атаки или других гибридных атак как технологиями, так и персоналом.

При этом министры еще раз подтвердили продолжение поддержки Украины и признали, что также необходимо улучшать потенциал гражданской обороны региона: убежища, оперативную непрерывность и международное сотрудничество в сфере гражданской обороны.

На встрече было принято решение о проведении региональных учений по эвакуации населения.

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