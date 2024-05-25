Эстония не планирует закрывать границу с Россией, заявил президент страны Алар Карис.

"Граница открыта в том числе и потому, что у людей есть родственники на другой стороне. В случае необходимости мы готовы очень быстро закрыть границу", - сказал глава государства в обнародованном в субботу интервью телерадиовещанию Финляндии Yle.

По его словам, в настоящее время в этом нет реальной необходимости. В Эстонии действует закон о депортации, аналогичный тому, который рассматривается в настоящее время в Финляндии. Таким образом, организованная иммиграция со стороны России может быть предотвращена, даже если граница открыта.

Карис сообщил, что, несмотря на сложные отношения между странами, диалог с Россией все же ведется.

"Красного телефона нет. Тем не менее, во всех ситуациях определенные каналы остаются открытыми. Информация перемещается, как это было даже во время Второй мировой войны между вражескими странами", - сказал Карис, добавив, что "не все подробности могут быть обнародованы".

По вопросу отправки солдат на Украину, он отметил: "Это не мое решение и даже не решение правительства. Парламент примет решение о размещении войск".

"Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости", - пояснил Карис.

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