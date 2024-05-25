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Россия может использовать прекращение огня для подготовки к новому наступлению в Украине, об этом пишет в своем ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW).

Эксперты ISW обратили внимание на публикацию агентства Reuters, которое в пятницу, 24 мая, со ссылкой на четыре российских источника сообщало о том, что российский президент Владимир Путин готов остановить войну в Украине в случае заключения соглашения о прекращении огня, фиксирующего нынешнее положение сторон на линии боестолкновения.

В ISW подчеркнули, что не могут проверить, насколько точно сообщения источников Reuters отражают реальную позицию российского президента по вопросу о прекращении огня.

За последние полгода в западных СМИ уже неоднократно появлялись сообщения со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, в которых говорилось, что Путин заинтересован в переговорах по прекращению огня.

Сообщения в западных СМИ о заинтересованности в мирных переговорах с Киевом, как полагают эксперты ISW, могут быть частью информационной "операции" Кремля, цель которой — убедить Запад пойти на уступки в отношении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как отмечают в ISW, действия российских военных в Украине в последние месяцы свидетельствуют о том, что Кремль скорее больше заинтересован в достижении своей долгосрочной цели — максимального захвата украинских территорий, нежели в каком-либо переговорном процессе и прекращении огня.

Соглашение о прекращении огня не помешает России возобновить наступление на Украину, полагают в ISW. Передышку во время прекращения огня Россия может использовать для активной подготовки к новому масштабному наступлению, считают эксперты Института изучения войны.

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